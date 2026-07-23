ΠΑΣΟΚ : Περιοδεία σε πυροσβεστικές μονάδες της Αχαΐας

Περιοδεία σε πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού Αχαΐας θα πραγματοποιήσει η Νοαμρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪ́ΑΣ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

(Γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

(Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας)

Ώρα: 09:30

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου: Οδός: Κορίνθου 96Β

Ώρα: 11:00

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Οδός: Ακράτα Αχαΐας

Ώρα: 13:00

Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων:

Οδός Πατρών 3