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ΠΑΣΟΚ : Περιοδεία σε πυροσβεστικές μονάδες της Αχαΐας

ΠΑΣΟΚ : Περιοδεία σε πυροσβεστικές μονάδ...

Το πρόγραμμα

Περιοδεία σε πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού Αχαΐας θα πραγματοποιήσει η Νοαμρχιακή  Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪ́ΑΣ 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

(Γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας) 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

(Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας) 

Ώρα: 09:30 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου: Οδός: Κορίνθου 96Β

Ώρα: 11:00 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Οδός: Ακράτα Αχαΐας 

 Ώρα: 13:00

Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων: 

Οδός Πατρών 3

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αχαΐας
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