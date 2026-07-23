ΠΑΣΟΚ : Περιοδεία σε πυροσβεστικές μονάδες της Αχαΐας

Το πρόγραμμα
Περιοδεία σε πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού Αχαΐας θα πραγματοποιήσει η Νοαμρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪ́ΑΣ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
(Γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας)
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
(Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας)
Ώρα: 09:30
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου: Οδός: Κορίνθου 96Β
Ώρα: 11:00
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
Οδός: Ακράτα Αχαΐας
Ώρα: 13:00
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων:
Οδός Πατρών 3
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