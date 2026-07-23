Φωτιά στην Πλαγιά Βόνιτσας- Στη μάχη και τρία εναέρια μέσα

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στη θέση «Ποτιστικά» της Πλαγιάς Αιτωλοακαρνανίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 και προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στην περιοχή επικρατεί υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
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