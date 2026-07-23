Ζάκυνθος: Στο μικροσκόπιο νέο ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάζει κλινικά σύμπτωμα που συνάδουν με αυτά της λεπτοσπείρωσης.

Ωστόσο, προκειμένου να υπάρξει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, ελήφθησαν και απεστάλησαν εξειδικευμένα δείγματα στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, ώστε το εκεί εργαστήριο αναφοράς να ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για νέο κρούσμα της επικίνδυνης αυτής νόσου στο νησί.

πηγή .imerazante.gr