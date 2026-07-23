Φωκίων Ζαΐμης προς Δασαρχείο: «Να καθαριστούν άμεσα για λόγους πυροπροστασίας τα δασικά σημεία της Μόμα στον Ριγανόκαμπο»

Επιστολή προς το Δασαρχείο Πατρών με την οποία ζητά να προχωρήσουν άμεσες διαδικασίες καθαρισμού στο περιαστικό δάσος της Μόμα στον Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.

Ο κ. Ζαΐμης τονίζει πως «το δασικό αυτό σημείο είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής και για την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο που διανύουμε», γι΄αυτό και υπογραμμίζει ότι «θα πρέπει να εκκινηθούν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού».

Προσθέτει δε, ότι «η εν λόγω δασική έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Γειτνιάζει ανατολικά και βόρεια με τον οικισμό του Ρωμανού και με πολλές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στην δυτική πλευρά της δασικής έκτασης βρίσκονται διυλιστήρια της ΔΕΥΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκεται στρατιωτική εγκατάσταση όπου με βάση τις εξαγγελίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχεδιάζεται η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών»

Να σημειωθεί, τονίζει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, πως για το θέμα έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από τον Δήμο Πατρέων και την Κοινότητα Ελεκίστρας, με επιστολή προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία (05-06-2026) που περιγράφει την κατάσταση.

Ο κ. Φωκίων Ζαΐμης καταλήγει πως η Π.Ε. Αχαΐας είναι στην διάθεσή του Δασαρχείου για κάθε συνεργασία ώστε να προχωρήσει άμεσα ο καθαρισμός, σημειώνοντας μάλιστα πως «ως Π.Ε. είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με κάθε τρόπο που θα μας ζητηθεί ώστε ο καθαρισμός να γίνει άμεσα πράξη».