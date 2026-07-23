Πάτρα: Η "Οδύσσεια-The Odyssey" του Κρ. Νόλαν νίκησε ζέστη και Μουντιάλ -Ήδη έχουν κοπεί 11.500 εισιτήρια

H κινηματογραφική υπερπαραγωγή «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν- Christopher Nolan αποτελεί ήδη ένα φαινόμενο λόγω της μαζικής και ενθουσιώδους υποδοχής από το κοινό ενώ από τώρα έχουν ξεκινήσει & οι συζητήσεις για το πόσα βραβεία Όσκαρ θα προταθεί και ενδεχομένως να κερδίσει στην απονομή του 2027.

Από την Πέμπτη 23-7-2026 μπήκαμε στη 2η εβδομάδα προβολής της ταινίας των περίπου 170 λεπτών με τον 55χρονο Αμερικανό σταρ Ματ Ντέιμον να υποδύεται τον απαιτητικό ρόλο του πολυμήχανου Ομηρικού Οδυσσέα. Ο Νόλαν αναμφίβολα, από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της γενιάς του, αναγνωρισμένος παγκοσμίως και τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «Οπενχάιμερ- Oppenheimer» το 2024, έχει υπογράψει μία ταινία που εκτός από ένα ζηλευτό καστ ηθοποιών & ένα σενάριο που επιμελήθηκε ο ίδιος έχοντας ως βασικό του υλικό την Οδύσσεια του Ομήρου, κερδίζει τον θεατή σε όλα τα επίπεδα.

Οι Πατρινοί ανταποκρίθηκαν την 1η εβδομάδα προβολής της ταινίας και με το παραπάνω στις αίθουσες όπου παίζεται η ταινία. Στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, η «Οδύσσεια» θα συνεχιστεί η προβολή της έως και τις 5 Αυγούστου με ώρα έναρξης τις 9 το βράδυ. Όπως ανέφερε στο thebest.gr, ο αιθουσάρχης Παναγιώτης Κοτσαύτης, η «Οδύσσεια» (διανομή από Tanweer) έχει προσελκύσει το λεγόμενο μεγάλο κοινό που περιλαμβάνει σινεφίλ, πολλή νεολαία, μεγαλύτερους σε ηλικία θεατές και κόσμο που πηγαίνει στο σινεμά 1-2 φορές το χρόνο. «Είναι ταινία-event η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι μία εντυπωσιακή δημιουργία και αρέσει στον κόσμο. Σε εμάς στο θερινό σινέ Κάστρο η ταινία έκοψε πάνω από 1400 εισιτήρια την 1η εβδομάδα προβολής από τις 16-7 που έκανε πρεμιέρα. Κάθε βράδυ η αίθουσα γεμίζει με μόνη εξαίρεση την περασμένη Κυριακή που ήταν ο τελικός του Μουντιάλ. Έχουν υπάρξει και θεατές που ήρθαν και δεν βρήκαν εισιτήριο ή υπήρχε μόνο στις μπροστινές θέσεις και έτσι αναγκάστηκαν να έρθουν άλλη μέρα», ανέφερε στο thebest.gr ο Παναγιώτης Κοτσαύτης.

Το φιλμ «Οδύσσεια» ήδη παγκοσμίως έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 305 εκατ. δολάρια και έχει ήδη καλύψει το κόστος του (ο φημολογούμενος προϋπολογισμός της ταινίας είναι 250 εκατ. δολάρια).

Στη χώρα μας το 4ήμερο της πρεμιέρας της ταινίας, κόπηκαν σε 212 αίθουσες πανελλαδικά, 151.415 εισιτήρια. Όσο για τις κριτικές είναι κι αυτές στο πλευρό της ταινίας με το ποσοστό στο rotten tomatoes να φτάνει το υψηλό 94%.

Στις κλιματιζόμενες αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε η «Οδύσσεια» συνεχίζεται για 2η εβδομάδα από την Πέμπτη 23-7, σε 6 αίθουσες & με 8 προγραμματισμένες προβολές. Όπως τόνισε στο thebest.gr ο Αλέξης Μπιτούνης εκ μέρους του πολυσινεμά των Οptions στην Πάτρα, η ταινία του Νόλαν έχει πάει εξαιρετικά με τον κόσμο να ανταποκρίνεται και να μην τον ενοχλεί ούτε η ζέστη, ούτε το Μουντιάλ. Η «Οδύσσεια» να θυμίσουμε πως τόσο στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο όσο και στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε είχε όλες τις προηγούμενες μέρες της πρεμιέρας της, πολύ δυνατή προπώληση που είχε καιρό να γίνει για μία ταινία. Στα Options σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έδωσε ο κ. Μπιτούνης, την 1η εβδομάδα προβολής, οι θεατές έφτασαν τους 10.000! Μάλιστα την Τετάρτη 22-7, μία μέρα που ως γνωστόν το εισιτήριο είναι μειωμένο 6,5 ευρώ, κόπηκαν τουλάχιστον 2.000 εισιτήρια. Λογικό είναι με την επέλαση της «Οδύσσειας» να μην υπάρχει ανταγωνισμός και οι νέες ταινίες να είναι ελάχιστες.

Στη Βέσο Μάρε η μόνη νέα ταινία που απευθύνεται & σε σινεφίλ κοινό είναι το φουτουριστικό θρίλερ «Η Δική της Κόλαση» ενώ όπως σχολιάζεται η εμπορική φόρα αναμένεται να συνεχιστεί καλώς εχόντων των πραγμάτων με το νέο φιλμ της Μάρβελ «Spider-Man: Καινούργια Μέρα-Spider-Man: Brand New Day» με τον Τομ Χόλαντ & το παιδικό ψηφιακό ανιμέισον φιλμ «Minions & Monsters» που ήδη σκίζει εμπορικά στο εξωτερικό (οι έως τώρα εισπράξεις φτάνουν τα 363,6 εκατ. δολάρια) και στη χώρα μας θα βγει μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Τέλος να αναφέρουμε πως και στα Options στη Βέσο Μάρε στις προβολές της «Οδύσσειας» έχει δώσει μαζικό παρών η νεολαία ιδίως οι ηλικίες 20-30 ετών, χωρίς φυσικά να λείπουν και οι μεγαλύτεροι ηλικιακά θεατές.

*Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκ'ο, Ζεντάγια, Τζον Λεγκουζιάμο, Σαρλίζ Θερόν και τον Έλληνα ηθοποιό Γιάννη Κοκιασμένο.