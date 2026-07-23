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Bάσεις 2026: Καλύφθηκαν μόλις 248 από τις 553 θέσεις σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Bάσεις 2026: Καλύφθηκαν μόλις 248 από τι...

Στο Αγρίνιο, το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα πληρότητας,

Για άλλη μια χρονιά, η εικόνα των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ αποτυπώνει την έντονη δυσαναλογία στα τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, με δύο από τις τέσσερις σχολές να καταγράφουν τεράστιο αριθμό κενών θέσεων.

Στο Αγρίνιο, το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα πληρότητας, καλύπτοντας 117 από τις 131 διαθέσιμες θέσεις. Στον αντίποδα, η σχολή Αειφορικής Γεωργίας παρουσιάζει εικόνα κατάρρευσης, καθώς εισάγονται μόλις 9 φοιτητές σε συνολικά 139 θέσεις.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Μεσολόγγι. Το τμήμα Γεωπονίας καταγράφει 146 κενές θέσεις, αφού καλύφθηκαν μόλις 22 από τις 168 συνολικά. Αντιθέτως, το τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών διατηρεί την δυναμική του, προσελκύοντας 100 νέους φοιτητές στις 115 διαθέσιμες θέσεις.

πηγή griniopress.gr/

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Μεσολόγγι Βάσεις
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