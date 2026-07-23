Χρηματοδότηση 2,37 εκ. ευρώ για την Προσχολική Εκπαίδευση και τη Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών & ΑμεΑ στη Δυτική Ελλάδα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» η πράξη «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα (2026-2027)», διασφαλίζοντας την πρόσβαση οικογενειών της περιοχής σε ποιοτικές δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 2.373.749 ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+). Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

Η πράξη αφορά:

· Στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας).

· Στην παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών (και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες) σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

· Στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ).

Η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω της χορήγησης voucher στις οικογένειες των ωφελούμενων, καλύπτοντας το σχολικό έτος 2026-2027.

«Κάθε παιδί αξίζει την ίδια αφετηρία και κάθε οικογένεια δικαιούται ουσιαστική στήριξη. Γι' αυτό επενδύουμε στην προσχολική εκπαίδευση και στη δημιουργική απασχόληση, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους. Γιατί μία Περιφέρεια που νοιάζεται για το μέλλον των παιδιών της, έχει πραγματικό μέλλον» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.