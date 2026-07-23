Στην Πάτρα η 3η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ – Ν. Φαρμάκης: «Δεν κρίνει μόνο το μέλλον του αγροτικού κόσμου, αλλά όλης της ελληνικής περιφέρειας»

Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, η 3η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με τη συμμετοχή των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, καθώς και πλήθους εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν, οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός και Αθανάσιος Καββαδάς, οι Γ.Γ. του Υπουργείου, Αντώνιος Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτριος Πτωχός, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής Ιονίων Νήσων, Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρης Κατσαρός, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική υπερβαίνει τα όρια ενός χρηματοδοτικού προγράμματος και αφορά το ίδιο το αναπτυξιακό μέλλον της ελληνικής περιφέρειας, τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τη δημογραφική ανθεκτικότητα της υπαίθρου και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

«Η νέα ΚΑΠ δεν θα κρίνει μόνο το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Θα κρίνει αν η ελληνική περιφέρεια θα συνεχίσει να παράγει, να δημιουργεί και να κρατά τους ανθρώπους της ή αν θα συνεχίσει να χάνει πληθυσμό, εισόδημα και προοπτική», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φαρμάκης επισήμανε ότι η Δυτική Ελλάδα, ως μία από τις σημαντικότερες αγροδιατροφικές Περιφέρειες της χώρας, διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη του μοντέλου διαχείρισης της αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν μπορεί οι Περιφέρειες να καλούνται να υλοποιήσουν πολιτικές για τις οποίες δεν έχουν ουσιαστικό λόγο στον σχεδιασμό τους. «Δεν μπορεί να ζητούμε από τις Περιφέρειες να λογοδοτούν για αποτελέσματα όταν δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των πολιτικών. Η ευθύνη δεν μπορεί να είναι αποκεντρωμένη και η λήψη των αποφάσεων να παραμένει αποκλειστικά συγκεντρωμένη στο κέντρο», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ακόμα, αναφέρθηκε στην εκτεταμμένη διαβούλευση που έχει υπάρξει σε τοπικό επίπεδο για τη νέα ΚΑΠ, σημειώνοντας ότι από τη διαδικασία αυτή αναδείχθηκαν οι βασικές αγωνίες του αγροτικού κόσμου, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, η αβεβαιότητα των ενισχύσεων, η λειψυδρία, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, η δυσκολία πρόσβασης στις αγορές και η εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την θεσμοθέτηση της συμμετοχής των Περιφερειών στη συνδιαμόρφωση των πολιτικών και των νέων παρεμβάσεων, μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των μέτρων, ουσιαστική ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της αγροτικής πολιτικής και δημιουργία Περιφερειακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά το πρότυπο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τόνισε ότι η επιτυχία της νέας ΚΑΠ δεν θα κριθεί στις Βρυξέλλες, αλλά στην καθημερινότητα των ανθρώπων της υπαίθρου.

«Η επιτυχία της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα μετρηθεί στο χωράφι, στο εισόδημα του παραγωγού, στη μεταποίηση, στην ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια, στο αν θα παραμείνει ζωντανό ένα χωριό και στο αν ένας νέος άνθρωπος θα επιλέξει να επενδύσει στον τόπο του. Η ισχυρή ελληνική αγροτιά δεν είναι υπόθεση μόνο των αγροτών. Είναι υπόθεση εθνική. Είναι υπόθεση όλων μας», κατέληξε.

Ο Υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ισχυρή μας πεποίθηση και δέσμευσή μας, είναι ότι με την στρατηγική μας αντιμετώπιση, με συνένωση δυνάμεων και με τεκμηριωμένα επιχειρήματα μπορούμε να πέτυχουμε η νέα ΚΑΠ να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις ανάγκες του πρωτογενούς μας τομέα. Για ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο που θα συνδυάζει την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων , την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Θ. Καββαδάς, επεσήμανε πως «είναι μεγάλη ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας για τις επόμενες δεκαετίας» και τόνισε: «Τα μεγαλύτερα ζητούμενα είναι πως οι πόροι θα μετατραπούν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, σύγχρονες υποδομές, ανταγωνιστικότερα προϊόντα κι ένα βιώσιμο εισόδημα για τους ανθρώπους της υπαίθρου».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, παρατήρησε πως: «Η δική μας θέση είναι ισορροπημένη και σαφής. Ναι, στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων, όχι, στην αδιαφανή συγχώνευση των πόρων. Το πλαίσιο της ΚΑΠ να είναι σταθερό και ξεκάθαρο. Ναι, στην Περιφερειακή ευελιξία, γιατί θα βοηθήσει στην ουσιαστική αποκέντρωση».

Στην ίδια κατεύθυνση ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής Ιονίων Νήσων, Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, πρόσθεσε: «Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό ότι η διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ βασίζεται στο διάλογο με τις Περιφέρειες, γιατί οι πολιτικές που σχεδιάζονται από το κέντρο των Αθηνών, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικές, αν δεν λαμβάνουν υπ όψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής».

Την παρουσίαση των προτάσεων της Ε. Επιτροπής και του διαπραγματευτικού πλαισίου της νέας ΚΑΠ 2028-2034 πραγματοποίησε ο Α. Φιλιππής, ενώ τις θεματικές προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ ανέλυσε η Α. Ζέρβα. Τις προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε ο Ανδρέας Φίλιας.

Ακολούθησε πάνελ με τοποθετήσεις των, Π. Σατολιά, (Πρόεδρος ΕΘΕΑΣ), Δ. Σκούρα, (Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πατρών) και Η. Τσιμπρή, (Γεν. Διευθύντρια “ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.”), καθώς και συζήτηση με παρεμβάσεις τοπικών φορέων.