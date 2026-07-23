Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ χήρα ΠΑΝ. ΙΑΤΡΟΥ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ & ΟΛΓΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας αδελφή & θεία
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΕΤΩΝ: 79
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 24-7-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640.
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΘΡΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΒΙΡΓΙΝΙΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ}
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-26 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΓΙΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ χήρα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.331.813 & 6978.069.382
24ωρη εξυπηρέτηση.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡ. ΛΙΟΛΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ – ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Παρασκευή 24-7-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Βασιλική
Τα παιδιά του: Πέτρος και Μαρία, Μαριάννα
Η εγγονή: Βασιλική-Δέσποινα
Τα αδέλφια του: Κων/νος και Φωτεινή
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣΑΪΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 & ΩΡΑ 10 Π.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΗΛΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΧΡΥΣΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ HΣΑΪΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΝΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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