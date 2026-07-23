Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25-7-2026

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-26 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΝΑ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 24-7-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.

Την αγαπημένη μας αδελφή & θεία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ & ΟΛΓΑ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡ. ΛΙΟΛΙΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ – ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Παρασκευή 24-7-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Η σύζυγος: Βασιλική

Τα παιδιά του: Πέτρος και Μαρία, Μαριάννα

Η εγγονή: Βασιλική-Δέσποινα

Τα αδέλφια του: Κων/νος και Φωτεινή

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣΑΪΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 & ΩΡΑ 10 Π.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΗΛΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΧΡΥΣΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ HΣΑΪΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΝΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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