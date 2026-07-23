Αμαλία Κωστοπούλου: «Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί “πατριαρχίας”»

Η Αμαλία Κωστοπούλου αποφάσισε να δώσει δημόσια διευκρίνιση σχετικά με την αλλαγή του επιθέτου της, απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε από ακόλουθό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσφατα, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού πρόσθεσε στο επίθετό της εκείνο του συζύγου της, Τζέικ Μέντγουελ, ενώ προχώρησε και σε αλλαγή του ονόματός της στο Instagram.

Μέσα από ένα Q&A στον λογαριασμό της, η Αμαλία Κωστοπούλου εξήγησε για πρώτη φορά τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Σε ερώτηση που έγραφε «Γιατί άλλαξες το επίθετό σου;», επέλεξε να απαντήσει δημόσια, δίνοντας τη δική της εξήγηση και ξεκαθαρίζοντας τη στάση της γύρω από το θέμα.

«Βασικά, εκπλήσσομαι πραγματικά από τον αριθμό των αντιδράσεων για την αλλαγή του ονόματός μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο καυτό θέμα.

Ειδικά στην εποχή μας. Ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί “πατριαρχίας”. Έκπληξη, αλλά πάντα θα έχεις το όνομα ενός άντρα.

Στην πραγματικότητα, μετέτρεψα το πατρικό μου επίθετο σε μεσαίο όνομα.

Ορίστε μερικοί λόγοι για τους οποίους το έκανα:

Θέλω το ίδιο επίθετο με τα παιδιά μου

Είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα με ένα μακρύ ελληνικό επίθετο

Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο και βασικά είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνει κανείς στις ΗΠΑ

Ελεύθερη βούληση», έγραψε η Αμαλία Κωστοπούλου ως απάντηση στην ερώτηση του follower της.