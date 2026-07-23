Συνελήφθησαν ο ιατροδικαστής Χανίων και τοξικολόγος

Στη σύλληψη του ιατροδικαστή της υπηρεσίας των Χανίων, καθώς και ενός τοξικολόγου, προχώρησαν οι αστυνομικές Aρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ερευνώνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων.



Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. είχε προβεί σε πέντε προσαγωγές, μεταξύ των οποίων των ιατροδικαστών Χανίου και Ηρακλείου, καθώς και τοξικολόγου, καθηγητή Πανεπιστημίου, με θέση διευθυντή.

Είχε επίσης προσαχθεί δικηγόρος που χειριζόταν ποινικές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να είχαν αλλοιωθεί ιατροδικαστικές εκθέσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα άτομα.

Το modus operandi

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά κακουργήματα, φέρονται να παραποιούσαν εξετάσεις (σ.σ.: έναντι χρηματικού αντιτίμου) προς όφελος κατηγορουμένων, προκειμένου να εξασφαλίζουν ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι οι Αρχές ερευνούν μεγάλο αριθμό υποθέσεων, στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας που διεξαγόταν υπό άκρα μυστικότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την υπόθεση εξετάζονται και περιπτώσεις προσώπων που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν από το φερόμενο κύκλωμα.

Ζητούσαν χρήματα για να αλλοιώνουν εκθέσεις

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ζητούσαν χρηματικά ποσά προκειμένου να αλλοιώνουν ιατροδικαστικές εκθέσεις, ώστε να ωφελούνται κατηγορούμενοι σε ποινικές υποθέσεις. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει κατηγορίες για δωροληψία, δωροδοκία, εκβίαση και άλλα βαριά κακουργήματα.

Ο ιατροδικαστής Χανίων που έχει προσαχθεί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, αφού είχε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων, καθώς είχε κατηγορηθεί για καθυστέρηση στην έκδοση ιατροδικαστικών εκθέσεων. Ωστόσο, πριν από λίγο καιρό είχε επιστρέψει στα καθήκοντά του, μετά την αθώωσή του από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

πηγή kathimerini.gr