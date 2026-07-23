Ο 30χρονος σταρ Τομ Χόλαντ κάνει μαθήματα χορού για να υποδυθεί τον Φρεντ Αστέρ

Ο ηθοποιός Τομ Χόλαντ-Tom Holland που υποδύεται τον Τηλέμαχο στην "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν ενώ από την ερχόμενη Τετάρτη 29-7 στη χώρα μας θα τον δούμε και πάλι ως άνθρωπο-αράχνη, τον αγαπημένο υπερήρωα στη νέα ταινία της Μάρβελ, "Spider-Man: Καινούργια Μέρα - Spider-Man: Brand New Day" σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton (στις ΗΠΑ η ταινία ντεμπουτάρει στις 31-7), αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει προετοιμασία για την επερχόμενη ταινία για τη ζωή του θρυλικού Φρεντ Αστέρ, λέγοντας ότι σκοπεύει να «κάνει όλα τα χορευτικά» και να τα γυρίσει σε μεμονωμένες λήψεις.

«Για μένα, αυτό που αγαπώ στη δουλειά μου είναι οι προκλήσεις» είπε ο Χόλαντ στην εκπομπή Good Morning America. «Έχουμε τον Φρεντ Αστέρ στη συνέχεια, αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Και μόλις τελειώσω με τις περιοδείες, θα επιστρέψω στο στούντιο χορού» σημείωσε ο 30χρονος Άγγλος ηθοποιός.

«Έκανα τις πρώτες μου πρόβες πρόσφατα και αυτό με γέμισε με ενθουσιασμό και απόλυτο φόβο, επειδή έχω τόση πολλή δουλειά να κάνω για να προσπαθήσω να κάνω τον Φρεντ περήφανο. Ο Αστέρ ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς χορευτές και χορογράφους του Χόλιγουντ», πρόσθεσε.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Spider-Man, Τομ Χόλαντ αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να αναδημιουργήσει το στιλ ερμηνείας του Φρεντ Αστέρ: «Έχω την επιθυμία να μην χρησιμοποιήσω σωσία, να κάνω όλους τα χορευτικά, να γυρίσω αυτούς τους χορούς με ένα πλάνο - όπως θα το είχε κάνει εκείνος».

Θεωρούμενος ευρέως ως ένας από τους σπουδαιότερους χορευτές στην ιστορία του κινηματογράφου, ο Φρεντ Αστέρ πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 30 μιούζικαλ σε μια καριέρα που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες. Είναι περισσότερο γνωστός για τη συνεργασία του στην οθόνη με την Τζίντζερ Ρότζερς σε κλασικές ταινίες όπως τα φιλμ Top Hat, Swing Time και Shall We Dance, και έλαβε τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 1950 για τη συμβολή & προσφορά του στον κινηματογράφο.

Ο αξέχαστος Fred Astaire είχε γεννηθεί στις 10 Μαΐου 1899 και έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουνίου 1987.

Ο Φρεντ Αστέρ - Fred Astaire, είχε γεννηθεί στην Ομάχα της πολιτείας Νεμπράσκα και το πραγματικό του όνομα ήταν Φρέντερικ Αούστερλιτς.



Από τις ωραίες εμφανίσεις του ήταν και πλάι στην αιθέρια Όντρει Χέμπορν στην ταινία "Έξυπνο μουτράκι" το 1957 σε σκηνοθεσία του Στάνλεϊ Ντόνεν αλλά και στο ρομαντικό μιούζικαλ "Easter Parade" το 1948 σε σκηνοθεσία Τσαρλς Γουόλτερς, όπου συμπρωταγωνίστησε με την υπέροχη Judy Garland.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ