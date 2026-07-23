Βάσεις 2026: Το τμήμα που δεν έχει ούτε έναν εισακτέο

Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 επιβεβαίωσε, για ακόμη μία χρονιά, τις έντονες διαφοροποιήσεις στη ζήτηση μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς χιλιάδες θέσεις εισακτέων παρέμειναν κενές σε ΑΕΙ όλης της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 10.000 διαθέσιμες θέσεις δεν καλύφθηκαν, ενώ σε αρκετά τμήματα το ενδιαφέρον των υποψηφίων ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής επαναφέρει στο προσκήνιο τον προβληματισμό για τη χαμηλή ζήτηση που καταγράφουν ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τμήματος που δεν θα υποδεχθεί ούτε έναν πρωτοετή φοιτητή κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Η εικόνα των κενών θέσεων

Από τις 62.329 διαθέσιμες θέσεις της Γενικής Σειράς των Γενικών Λυκείων, καλύφθηκαν συνολικά οι 52.590, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 84,4% του συνόλου. Ως αποτέλεσμα, 9.739 θέσεις παρέμειναν κενές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις μεγάλες αποκλίσεις που εξακολουθούν να παρατηρούνται μεταξύ των τμημάτων, με ορισμένα να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον και άλλα να δυσκολεύονται να προσελκύσουν υποψηφίους.



Τη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου, το οποίο, παρά τις 40 διαθέσιμες θέσεις, δεν κατέγραψε κανέναν εισακτέο.