Κέρκυρα: Πέταξε τσιγάρο από το παράθυρο κι "έπεσε" πρόστιμο 1.312 ευρώ

Σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ, επιβλήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας, σε οδηγό ο οποίος εντοπίστηκε να πετά τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας.
Όπως αναφέρει το Corfunews, η παράβαση διαπιστώθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων περιπολιών που πραγματοποιούνται από στελέχη της Πυροσβεστικής.
Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, τόσο με υπηρεσιακά όσο και με συμβατικά οχήματα, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Κέρκυρας. Στόχος είναι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και η αντιμετώπιση επικίνδυνων και ανεύθυνων συμπεριφορών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.
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