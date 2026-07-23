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Κέρκυρα: Πέταξε τσιγάρο από το παράθυρο κι "έπεσε" πρόστιμο 1.312 ευρώ

Κέρκυρα: Πέταξε τσιγάρο από το παράθυρο ...

Σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ, επιβλήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας, σε οδηγό ο οποίος εντοπίστηκε να πετά τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας.

Όπως αναφέρει το Corfunews, η παράβαση διαπιστώθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων περιπολιών που πραγματοποιούνται από στελέχη της Πυροσβεστικής.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, τόσο με υπηρεσιακά όσο και με συμβατικά οχήματα, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Κέρκυρας. Στόχος είναι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και η αντιμετώπιση επικίνδυνων και ανεύθυνων συμπεριφορών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κέρκυρα Τσιγάρο Πρόστιμο
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