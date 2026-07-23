Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετείς- Το μήνυμα του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση της φοιτητικής ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της. Οι πρωτοετείς καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και σε πολιτιστικές, εθελοντικές και αθλητικές πρωτοβουλίες, δημιουργώντας εμπειρίες και σχέσεις που θα τους συνοδεύουν και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Όπως υπογραμμίζεται, το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν περιορίζεται στη μετάδοση επιστημονικής γνώσης. Αποτελεί έναν χώρο όπου καλλιεργούνται η κριτική σκέψη, η έρευνα, η δημιουργικότητα και ο ελεύθερος διάλογος, προσφέροντας στους νέους ανθρώπους τα εφόδια για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Στο μήνυμά του, ο πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας , επισημαίνει ότι η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί το επιστέγασμα μιας απαιτητικής προσπάθειας, αλλά και την αφετηρία μιας περιόδου γεμάτης προκλήσεις, εμπειρίες και ευκαιρίες για εξέλιξη.

Με μήνυμα αισιοδοξίας, έμπνευσης και στήριξης προς τη νέα γενιά, το Πανεπιστήμιο Πατρών καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εκπαιδευτικής και προσωπικής διαδρομής.

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,



Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου και σημαντικού κεφαλαίου στη ζωή σας, μιας πορείας γεμάτης γνώση, ανακαλύψεις, δημιουργικές προκλήσεις και προσωπική ανάπτυξη.Η επιτυχία σας στο Πανεπιστήμιο αποτελεί καρπό προσπαθειών, επιμονής και στράτευσης στο δικό σας όνειρο. Από σήμερα γίνεστε μέλη μιας κοινότητας που υπηρετεί την επιστήμη, την έρευνα, την κριτική σκέψη και τον ελεύθερο διάλογο. Στους χώρους αυτούς δεν θα αποκτήσετε μόνο εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο των σπουδών σας, αλλά θα διαμορφώσετε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον κόσμο, τον εαυτό σας και τη θέση σας στην κοινωνία.



Το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος ελευθερίας, συνεργασίας και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Σας καλώ να αξιοποιήσετε κάθε ευκαιρία που θα σας προσφερθεί: να συμμετάσχετε στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, να αναζητήσετε νέες εμπειρίες, να καλλιεργήσετε τις δεξιότητές σας και να δημιουργήσετε σχέσεις που συχνά διαρκούν μια ολόκληρη ζωή.



Η ακαδημαϊκή πορεία δεν είναι πάντοτε εύκολη. Θα συναντήσετε δυσκολίες, στιγμές αμφιβολίας, ακόμη και αποτυχίες. Όμως, κάθε πρόκληση αποτελεί ευκαιρία μάθησης και εξέλιξης και κάθε δυσκολία σας βοηθά να διευρύνετε τα όρια των δυνατοτήτων σας. Οι διδάσκοντες, οι διοικητικές υπηρεσίες και όλοι οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου βρισκόμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε σε αυτή τη διαδρομή.



Η φοιτητική ζωή είναι μια μοναδική φάση ζωής όπου σας παρέχεται η δυνατότητα να ανακαλύψετε πρωτίστως τον εαυτό σας και να φροντίσετε την παιδεία σας. Πέρα από το αντικείμενο που επιλέξατε να σπουδάσετε, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η πόλη της Πάτρας σας παρέχουν πολλές ευκαιρίες πολιτισμικής ανάπτυξης και προσωπικής έκφρασης.



Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι υπερήφανο που αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς ακαδημαϊκούς οργανισμούς της χώρας, με διεθνή παρουσία, ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα και διαρκή προσήλωση στην αριστεία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Παράλληλα όμως, παραμένει ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο με ανθρώπινο πρόσωπο, που σέβεται τη διαφορετικότητα, προάγει τη συμπερίληψη και δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητής μπορεί να εξελιχθεί, να δημιουργήσει και να ονειρευτεί.



Θέλουμε να αισθάνεστε ότι ανήκετε εδώ!



Εδώ θα αποκτήσετε γνώσεις, αλλά και δεξιότητες. Θα γνωρίσετε ανθρώπους που ίσως γίνουν οι αυριανοί συνεργάτες ή οι φίλοι μιας ζωής. Θα συμμετάσχετε σε ερευνητικές ομάδες, πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις, αθλητικές δραστηριότητες, συνέδρια και καινοτόμες πρωτοβουλίες. Θα ανακαλύψετε ότι το Πανεπιστήμιο είναι πολύ περισσότερα από τις αίθουσες διδασκαλίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών απλώνεται σε τέσσερις όμορφες πανεπιστημιουπόλεις – στην Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι), το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι – και μέσα από τις επτά Σχολές και τα τριάντα ένα Τμήματά του προσφέρει ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον με διεθνείς συνεργασίες, υψηλής ποιότητας σπουδές και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον σας.



Η δική μας αποστολή είναι να σας παρέχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να προοδεύσετε.



Η δική σας είναι να αξιοποιήσετε κάθε ευκαιρία που θα συναντήσετε.





Για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη, δημιουργήσαμε την ψηφιακή πλατφόρμα my.upatras.gr, το σημείο από όπου θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στις ανακοινώσεις του Τμήματός σας, στο πρόγραμμα μαθημάτων, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στους χάρτες των εγκαταστάσεων, στη φοιτητική μέριμνα και σε κάθε χρήσιμη πληροφορία που θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση my.upatras.gr και μπορείτε να την εγκαταστήσετε στο κινητό ή στον υπολογιστή σας. Για εύκολη πρόσβαση, μπορείτε να σκανάρετε τον παρακάτω QR code:







Τα ΔΥο σημαντικΑ βΗματα για την εγγραφή σας

(https://my.upatras.gr/ protoeteis/)

Η ένταξή σας στην ακαδημαϊκή κοινότητα ολοκληρώνεται με δύο απλές ενέργειες:

ü ΒΗΜΑ 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ)

Θα πρέπει αρχικά, πρώτα να εγγραφείτε ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας:

https://eregister.it.minedu. gov.gr

Σας συνιστώ να παρακολουθείτε τακτικά:

την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ: https://www.minedu.gov.gr/ για τη σχετική ανακοίνωση και ημερομηνίες εγγραφής

ü ΒΗΜΑ 2ο: Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο ΥΠΑΙΘΑ, αναμένετε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών με τις ημερομηνίες που θα πρέπει να εγγραφείτε και στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας: https://eggrafes.upatras.gr

Η ακριβής περίοδος εγγραφών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος στο οποίο έχετε εισαχθεί.



Σας συνιστώ να παρακολουθείτε τακτικά:

την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών

την ιστοσελίδα του Τμήματος που έχετε εισαχθεί για σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες: https://www.upatras.gr/ education/undergraduate- studies/

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο Welcome to UP 2026, το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών και Φοιτητριών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6,7,8,9 & 10 Οκτωβρίου 2026. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε το Πανεπιστήμιό σας, τους συμφοιτητές σας, τις ομάδες, τις δράσεις και τους ανθρώπους που θα αποτελέσουν ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς σας τα επόμενα χρόνια.





Περισσότερες πληροφορίες: https://welcometoup.upatras. gr/





Αγαπητές και αγαπητοί φοιτήτριες και φοιτητές,





Να θυμάστε ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο ένας χώρος μετάδοσης γνώσεων. Είναι ο τόπος όπου διαμορφώνονται χαρακτήρες, καλλιεργούνται αξίες και γεννιούνται ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.



Μη φοβηθείτε να κάνετε ερωτήσεις. Να αμφισβητήσετε δημιουργικά. Να συνεργαστείτε. Να αναζητήσετε νέους δρόμους. Να αποτύχετε και να ξαναπροσπαθήσετε. Γιατί η πραγματική μόρφωση δεν βρίσκεται μόνο στις απαντήσεις, αλλά κυρίως στην αναζήτησή τους.

Θα ήθελα να κλείσω με μια φράση του μεγάλου Έλληνα ποιητή Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, που εκφράζει όσο λίγες το νόημα κάθε νέας αφετηρίας:





«Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.»





Εύχομαι η δική σας «Ιθάκη» να είναι γεμάτη ανακαλύψεις, δημιουργία, φιλίες, επιτυχίες και όνειρα που θα πραγματοποιηθούν.



Καλώς ήρθατε στο Πανεπιστήμιο Πατρών!



Σας εύχομαι μια δημιουργική, γόνιμη και συναρπαστική φοιτητική ζωή. Να διατηρήσετε ζωντανή την περιέργεια, το πάθος για γνώση και την πίστη στις δυνατότητές σας. Είμαστε περήφανοι που σας υποδεχόμαστε και ανυπομονούμε να σας δούμε να εξελίσσεστε σε επιστήμονες, επαγγελματίες και ενεργούς πολίτες με ήθος, υπευθυνότητα και όραμα. Μην ξεχνάτε τον εμβληματικό στίχο του Ελύτη: «Την άνοιξη, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις!» Ιδίως στην δύσκολη εποχή που διανύουμε είναι απολύτως απαραίτητη η συλλογικότητα αλλά και προσπάθεια του καθενός μας χωριστά, για να ξαναβρούμε ανανεωτικές και αναγεννητικές δυνάμεις της άνοιξης.



Σας εύχομαι καλή αρχή, υγεία, πρόοδο και μια αξέχαστη φοιτητική διαδρομή.





Ο Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας

Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής