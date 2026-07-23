Μάρα Ζαχαρέα, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Τίνα Μεσσαροπούλου ξανά μαζί στην Πάρο: «Τα καταφέραμε και φέτος»

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην αγαπημένη της Πάρο συνεχίζει να απολαμβάνει η Μάρα Ζαχαρέα.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία νέα φωτογραφία από το κυκλαδίτικο νησί, στην οποία ποζάρει μαζί με τις αγαπημένες της φίλες.

Στο στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε σε γνωστό beach bar της Πάρου, η Μάρα Ζαχαρέα φωτογραφίζεται με μαγιό δίπλα στην Τίνα Μεσσαροπούλου, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Έλενα Νικολαΐδου.

«Τα καταφέραμε και φέτος να είμαστε όλες μαζί – παρά τις αντιξοότητες – για την καθιερωμένη μας καλοκαιρινή παριανή φωτό μα