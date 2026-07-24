Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε τα χρήματα αν γίνατε γονείς φέτος

Πότε θα γίνει ο β' κύκλος πληρωμών
Τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί ο β' κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο.
Στον β' κύκλο μπορούν να ενταχθούν και γεννήσεις από 1/1/2025, αρκεί το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο στη φορολογική δήλωση των γονέων. Οι πληρωμές αυτού του κύκλου αναμένονται έως τις 31/8/2026.
Στις επόμενες πληρωμές θα συμπεριληφθούν και όσοι απέκτησαν παιδί από την 1η/1/2026 και όσοι θα αποκτήσουν έως τις 10/7/2026, αρκεί να προλάβουν να βγάλουν ΑΦΜ στο παιδί και να το δηλώσουν μέχρι 10/8/2026.
Επιπλέον, τότε θα λάβουν και τα χρήματα, όσοι δικαιούχοι δεν τα έλαβαν στον α' κύκλο πληρωμών που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου. Ειδικότερα, στην πληρωμή του α' κύκλου του επιδόματος, σχεδόν 950.000 οικογένειες έλαβαν την ενίσχυση, ωστόσο 33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν χρήματα λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ. Όσοι ανήκουν σε αυτά τα 33.351 ΑΦΜ θα λάβουν σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν τα 150 ευρώ στον β' κύκλο των πληρωμών.
Τα εισοδηματικά κριτήρια
ΑΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο
150
39.000
Με 2 τέκνα
300
44.000
Με 3 τέκνα
450
49.000
Με 4 τέκνα
600
54.000
Με 5 τέκνα
750
59.000
ΕΓΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο
150
40.000
Με 2 τέκνα
300
45.000
Με 3 τέκνα
450
50.000
Με 4 τέκνα
600
55.000
Με 5 τέκνα
750
60.000
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