Αίγιο: Πήγε να κλέψει εικόνες από παρεκκλήσι του Νοσοκομείου- Τον έπιασαν επί τόπου

Συνελήφθη, χθες το πρωί στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απόπειρα κλοπής.



Ειδικότερα, όπως αναφέρει η αστυνμία, ο κατηγορούμενος κατελήφθη από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου τη στιγμή που αποπειράθηκε να αφαιρέσει έξι

εκκλησιαστικές εικόνες από το παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε προέκυψε ότι σε προγενέστερο χρόνο ο κατηγορούμενος είχε αφαιρέσει ακόμη 39 εκκλησιαστικές εικόνες, τις οποίες είχε αποκρύψει σε σάκο εντός θαλάμου

νοσηλείας, όπου βρισκόταν ως συνοδός ασθενούς.