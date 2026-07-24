Με μόλις τρεις συμμετοχές Πατρινών το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προκηρύσσει το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ– ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Βόλου, το Σάββατο 25 και την

Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στον Βόλο - «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ».

Κατευθείαν στους τελικούς συμμετέχουν: Τεντόγλου Μίλτος (μήκος), Καραλής Εμμανουήλ (επί κοντώ), Στεφανίδη Κατερίνα, Αδαμοπούλου Αριάδνη (επί κοντώ), Γκούσιν Τατιάνα (ύψος), Τζένγκο Ελίνα (ακόντιο), Φραντζεσκάκης Χρήστος (σφύρα)

Τηλεοπτική μετάδοση: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Σάββατο 18:00-21:30 / Κυριακή 18:00-21:00

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Πόλεις που φιλοξένησαν Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Πανελλήνια Ανδρών

Αθήνα 45, Μαρούσι 22, Πειραιάς 13, Θεσσαλονίκη 10, Πάτρα 8, Τρίκαλα 5, Βόλος 3, Λεμεσός, Λευκωσία, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα και Χανιά από 1.

Πανελλήνια Γυναικών

Αθήνα 26, Μαρούσι 21, Πειραιάς 14, Θεσσαλονίκη και Πάτρα από 8, Τρίκαλα 4, Βόλος 3, Καβάλα 2, Λευκωσία και Χανιά από 1.

Μετέχουν συνολικά 33 Αχαιοί αθλητές, εξ αυτών μόνο οι 17 είναι στο Α/Γ (οι υπόλοιποι στην κατηγορία Κ23 ή και Κ20). Αν εξαιρέσει κανείς τους με μεταγραφή ή και όσους ανήκουν σε σωματεία εκτός Πάτρας, μόλις 3 είιναι οι Πατρινοί Ανδρες Γυναίκες που ανήκουν σε σωματεία της πόλης! Αργυρης, Ανδρεοσόπουλος και Ανδρουλάκη!

Αναλυτικά όλες οι συμμετοχές της Αχαΐας:

ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Νέα Αθλόραμα 100 M 12.32 12.63

ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 Ολυμπιάδα 100 M 12.52 12.73

ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Νέα Αθλόραμα 200 M 25.29 25.77

ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νέα ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200 M 24.91 25.98

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 Ολυμπιάδα 200 M 26.04 26.04

ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νέα ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 400 M 56.25 58.11

ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ Νεάνιδα Πέλοπας 800 M 2:09.74 2:14.54

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 Αθλόραμα 800 M 2:18.01 2:20.14

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 Αθλόραμα 800 M 2:25.99 2:25.99

ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ Νεάνιδα Πέλοπας 1500 M 4:25.97 4:25.97

ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ Νεάνιδα Πέλοπας 1500 M 4:35.56 4:35.56

ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ Νέα Πέλοπας 1500 M 4:39.89 4:49.35

ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Νεάνιδα ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 5000 M 17:10.53 17:10.53

ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ Νεάνιδα Πέλοπας 5000 M 17:38.48 17:38.48

ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ Νέα Πέλοπας 5000 M 18:25.50 18:25.50

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 Α.Ε.Κ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 Αθλόραμα ΜΗΚΟΣ 5.94 5.53

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 Αθλόραμα ΤΡΙΠΛΟΥΝ 12.46

ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 Ολυμπιάδα 100 M 10.90 11.06

ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Έφηβος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 200 M 23.14 23.14

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έφηβος Ολυμπιάδα 200 M 21.63 21.63

ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 Ολυμπιάδα 200 M 21.83 22.18

ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 Ολυμπιάδα 200 M 22.70 22.70

ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νέος Αρίων 400 M 48.59 48.59

ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 Ολυμπιάδα 400 M 49.56 49.56

ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 Ολυμπιάδα 800 M 1:48.74 1:48.74

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Νέος Αθηνόδωρος Αιγίου 800 M 1:51.40 1:51.40

ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έφηβος Πέλοπας 800 M 1:52.62 1:52.62

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νέος Αθηνόδωρος Αιγίου 800 M 1:56.38 1:56.38

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Νέος Αθηνόδωρος Αιγίου 1500 M 3:48.66 3:50.16

ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έφηβος Πέλοπας 1500 M 3:53.17 3:53.17

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ Νέος Ολυμπιάδα 1500 M 3:49.00 3:53.66

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νέος Αθηνόδωρος Αιγίου 1500 M 3:58.59 3:58.59

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νέος Πέλοπας 1500 M 3:56.49 4:00.98

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νέος Πέλοπας 5000 M 14:45.32 15:04.19

ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νέος Ολυμπιάδα 5000 M 15:14.00 15:14.00

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 Αθηνόδωρος Αιγίου 5000 M 15:03.46 15:30.98

ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νέος Πέλοπας 3000Μ ΦΕ 9:56.54 9:56.54

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 Ολυμπιάδα 400Μ ΕΜΠ. 52.55 52.55

ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νέος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ

ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Έφηβος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 Ολυμπιάδα ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 Ολυμπιάδα ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 Ολυμπιάδα ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 Ολυμπιάδα ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ Νέος Ολυμπιάδα ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έφηβος Ολυμπιάδα ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νέος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 2.06 1.92

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νέος Αθλόραμα ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 55.02 55.02

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Έφηβος Αρίων ΜΗΚΟΣ 7.63 7.63

ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Νέος Κούρος ΜΗΚΟΣ 7.07 7.07

ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 Αθλόραμα ΜΗΚΟΣ 7.56 6.85

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νέος Αρίων ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14.93 14.93

ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Νέος Κούρος ΤΡΙΠΛΟΥΝ 14.66 14.66

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Στα προηγούμενα αγωνίσματα της χρονιάς, ήδη έχουμε:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ

* 3ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. (i) με 1.51.80 (3ος στον προκριματικό με 1.57.48).

* 3ος Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1.37.42. Εγκατέλειψε στον μαραθώνιο βάδην.

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. (i) με 3.59.10. 7ος στα 3.000μ. με 8.39.07.

* 5ος Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος (i) με 2.01μ.

* 6ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1.46.12.

* 7ος Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 400μ. (i) με 49.51 (5ος στον προκριματικό με 49.07). 10ος στα 200μ. με 22.161.

* 8ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος - νέος) στα 1.500μ. (i) με 4.07.44.

* 8ος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) στα 10.000μ. με 31.37.15. 9ος στα 3.000μ. (i) με 8.44.88. 10ος στα 10χλμ ανωμάλου με 35.07.4.

* 9ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - έφηβος) στο μήκος (i) με ν.α.ρ. 7.30μ. (9ος στον προκριματικό με ν.α.ρ. 7.27μ.).

* 9ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - νέος) στα 10.000μ. με 31.40.23. 18ος στα 3.000μ. (i) με 8.57.01.

* 10ος Παναγιώτης Μουζάκης (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1.56.00.

* 10ος Νικόδημος Νικολακέας (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο με 1.09.57.

* 10ος Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής - νέος) στο ύψος (i) με 1.89μ.

* 10ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. (i) με 8.46.62. 13ος στα 1.500μ. (i) με 4.12.34.

* 13ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων - νέος) στη σφαίρα (i) με 13.71μ.

* 13ος Δημοσθένης Αδάμου (Ολυμπιάδα) στα 800μ. (i) με 2.02.19 (12ος στον προκριματικό με 1.59.55).

* 15ος Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ. (i) με 8.56.28.

* 17ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας - νέος) στα 1.500μ. (i) με 4.18.08.

* 17ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. (i) με 50.28. 18ος στα 200μ. (i) με 22.894.

* 19ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. (i) με 50.52.

* 22ος Ηλίας Γεωργιάδης (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. (i) με 9.05.84.

* 24ος Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος - έφηβος) στο μήκος (i) με 6.22μ.

* 28ος Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 800μ. (i) με 2.19.26. 45ος στα 10χλμ ανωμάλου με 34.15.9.

* 33ος Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας - παίδας) στα 200μ. (i) με 23.71.

* 34ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 200μ. (i) με 23.74. 72ος στα 60μ. (i) με 7.390.

* 36ος Γιώργος Καλαπόδης (Ηραια) στα 10χλμ ανωμάλου με 37.49.3.

* 37ος Βλάσης Παππάς (Αθλόραμα - έφηβος) στα 200μ. (i) με 23.93.

* 39ος Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας - έφηβος) στα 400μ. (i) με 55.03.

* 52ος Χαρίτων Χαριτωνίδης (Αρίων) στα 10χλμ ανωμάλου με 39.28.5.

* 56ος Κωνσταντίνος Τσόλκας (Πέλοπας) στα 10χλμ ανωμάλου με 40.06.0.

* Εγκατέλειψε Κωνσταντίνος Βεδουράς (Ολυμπιάδα - νέος) στα 10.000μ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* 4η Σοφία Αλικανιώτη (Παναξιακός ΑΟ) στον μαραθώνιο βάδην με 4.18.43.84. 7η στον ημιμαραθώνιο βάδην με 2.04.55.

* 5η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 60μ. (i) με 7.66 (12η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.707 φ.φ.).

* 7η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα - νέα) στα 5.000μ. βάδην (i) με 27.24.09.

* 8η Ευγενία - Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ. (i) με 4.45.90.

* 8η Ευγενία Παπαπαντέλη (Πελεκάνος - νεάνιδα) στο ύψος (i) με 1.60μ. (10η στον προκριματικό με 1.55μ.).

* 10η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος - νέα) στο πένταθλο (i) με 2.225β. 13η στο έπταθλο με 3.065β.

* 11η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ. (i) με 10.37.78.

* 11η Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος - νέα) στα 60μ. εμπ. (i) με 9.00.

* 13η Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν (i) με 11.67μ. 15η στο μήκος (i) με 5.62μ.

* 14η Ελένη Σόγια (Ιλισσός) στα 10.000μ. με 38.50.27. 17η στον ημιμαραθώνιο με 1.25.04.

* 15η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νέα) στα 3.000μ. (i) με 10.56.46.

* 15η Αναστασία Καρέλα (Χολαργός - νέα) στα 400μ. (i) με 58.80.

* 20ή Αρετή Αργυροπούλου (Κούρος) στα 10.000μ. με 42.20.98. 31η στα 8 χλμ ανωμάλου με 36.43.1.

* 23η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - νέα) στα 200μ. (i) με 26.27. 49η στα 60μ. (i) με 8.04.

* 26η Αδαμαντία Καμαρού (Άκρος - νεάνιδα) στα 400μ. (i) με 1.00.66. 27η στα 200μ. (i) με 26.70.

* 30ή Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) στα 60μ. (i) με 7.869.

* 33η Μαρία - Ελένη Κεπενού (ΑΕΚ)) στα 8 χλμ ανωμάλου με 36.58.8. Εγκατέλειψε στα 3.000μ. (i)

* 41η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 60μ. (i) με 7.967 (φ.φ.).