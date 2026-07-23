Πάτρα: Τηλεφώνησε στο 112 για φάρσα και...συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης, έπειτα από ψευδή κλήση που πραγματοποίησε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας επικοινώνησε με το κέντρο επιχειρήσεων και ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα σοβαρής εγκληματικής ενέργειας, ζητώντας άμεση αστυνομική συνδρομή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο που είχε υποδείξει ο καλών. Ωστόσο, από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό δεν είχε ποτέ συμβεί και ότι επρόκειτο για ψευδή αναφορά.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή καταγγελία από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η κατάχρηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 αποτελεί αξιόποινη πράξη, καθώς μπορεί να στερήσει πολύτιμο χρόνο και πόρους από πραγματικά επείγοντα περιστατικά.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή καταγγελία από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος πραγματοποίησε κλήση από το κινητό του τηλέφωνο στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» και ανέφερε ψευδώς ότι είχε πέσει θύμα σοβαρής εγκληματικής πράξης και έχρηζε άμεσης βοήθειας.

Αποτέλεσμα της πράξης του ήταν η άσκοπη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προσέτρεξαν στο σημείο, διαπιστώνοντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για φάρσα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.



