Ο πατρινός Σάκης Καλούδης στην Ανάβαση Δημητσάνας

Ανάβαση Δημητσάνας τέλος και μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο για τον πατρινό οδηγό Σάκη Καλούδη!

Άγωνίστηκε άλλη μια φορά στην όμορφη Δημητσάνα με πολύ ζέστη κάνοντας ότι καλύτερο μπορούσε!

Κάποιες διακοπές του αυτοκινήτου στον αγώνα της Κυριακής τον οδήγησαν στην 3η θέση της κατηγορίας Ε10, ανάμεσα σε άξιους συναθλητές σε μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες του αγώνα !

Απευθύνει ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους υποστηρικτές που είναι δίπλα του σε κάθε αγώνα του κυπέλλου αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος:

Νεκτάριος Σκόνδρας Αυτοκίνητα

Moraitis IKE

Καύσιμα Κολοκυθάς

Κωνσταντίνος Κόλλιας

Powercool Papalexopoulos

Marios Hliopoulos

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