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Ο πατρινός Σάκης Καλούδης στην Ανάβαση Δημητσάνας

Ο πατρινός Σάκης Καλούδης στην Ανάβαση Δημητσάνας
Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Πήρε την 3η θέση!

Ανάβαση Δημητσάνας τέλος και μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο για τον πατρινό οδηγό Σάκη Καλούδη!

Άγωνίστηκε άλλη μια φορά στην όμορφη Δημητσάνα με πολύ ζέστη κάνοντας ότι καλύτερο μπορούσε!

Κάποιες διακοπές του αυτοκινήτου στον αγώνα της Κυριακής τον οδήγησαν στην 3η θέση της κατηγορίας Ε10, ανάμεσα σε άξιους συναθλητές σε μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες του αγώνα !

Απευθύνει ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους υποστηρικτές που είναι δίπλα του σε κάθε αγώνα του κυπέλλου αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος:

Νεκτάριος Σκόνδρας Αυτοκίνητα
Moraitis IKE
Καύσιμα Κολοκυθάς
Κωνσταντίνος Κόλλιας
Powercool Papalexopoulos
Marios Hliopoulos
Most Hated Clique - MHC
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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σάκης Καλούδης Αγώνες αυτοκινήτου Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών Δημητσάνα
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