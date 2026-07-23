Έξι συλλήψεις σε Αχαΐα και Ηλεία για τα επεισόδια σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας

Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας, στο πλαίσιο της διερεύνησης σοβαρών επεισοδίων βίας που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Ιούνιο σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία,οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη δύο ημεδαπούς, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.

Συνολικά, οι οκτώ κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία πυροβόλου όπλου.

Οι τέσσερις από τις έξι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ηλεία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Οι υπόλοιπες δύο έγιναν στην Αχαΐα από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Η αστυνομική επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για τα σοβαρά βίαια περιστατικά που είχαν εκδηλωθεί σε τρία νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου, προκαλώντας την κινητοποίηση των διωκτικών αρχών.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ακόμη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, σήμερα το πρωί, σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας, έξι ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν ισάριθμα εντάλματα σύλληψης.



Παράλληλα, αναζητούνται για να συλληφθούν ακόμη δύο ημεδαποί άνδρες τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος των οκτώ ταυτοποιημένων κατηγορούμενων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής ομάδας για τη διάπραξη κακουργήματος, της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας πυροβόλου όπλου.



Οι τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ηλεία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ενώ οι δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Αχαΐα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.



Οι αστυνομικές επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για σοβαρά βίαια επεισόδια, που είχαν λάβει χώρα τον Ιούνιο, σε τρία νυχτερινά καταστήματα στην Πάτρα και στο Ρίο Πατρών.



Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.