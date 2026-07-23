Στην Πάτρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην άμμο!

Η καρδιά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδόσφαιρου στην άμμο Άμμου 2026 χτυπά στην Πάτρα και στο γήπεδο Beach Soccer «Σπύρος Αβράμης»!

Ευχόμαστε να διεξαχθεί ένα όμορφο πρωτάθλημα, με έντονο ανταγωνισμό, θέαμα και πάνω απ’ όλα χωρίς τραυματισμούς.

Στη φωτογραφία θα βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων της Α’ και της Β’ Φάσης.

Η Β’ Φάση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία μίνι πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων που θα προκριθούν από την Α’ Φάση. Πρωταθλήτρια Ελλάδος θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Καλούντα όλοι οι φίλοι της Νάπολη Πατρών μας και όλη την πόλη να στηρίξουν την προσπάθειά για την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος!

Ραντεβού στην άμμο!