Πρωτιές και μεγάλες επιτυχίες για τους μαθητές του ιδιωτικού Λυκείου "Θεμέλιο"

Με πρωτιές και εξαιρετικά αποτελέσματα για μία ακόμα χρονιά, συνοδεύτηκε η ανακοίνωση των βάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες του ιδιωτικού Λυκείου "Θεμέλιο".

Τα αποτελέσματα δικαιώνουν για πολλοστή φορά στην πράξη, το μοντέλο λειτουργίας του Λυκείου, κυρίως το γεγονός ότι λειτουργούν ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, φροντιστηριακού τύπου καθώς και το ότι τα μαθήματα λήγουν καθημερινά το αργότερο στις 15:00 για όλες τις τάξεις, έχοντας όμως ολοκληρώσει και την επιπλέον ειδική φροντιστηριακή προετοιμασία στα μαθήματα της κατεύθυνσης των μαθητών, που προσφέρει το σχολείο.

Ορισμένα, ενδεικτικά μόνο, αποτελέσματα μαθητών είναι τα εξής:

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 3η

ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 10η

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 7η

ΒΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΝΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ

ΔΗΜΑΚΗ ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ - ΝΟΜΙΚΗ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΜΠΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΕΛΙΑΝΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΗΜΙΚΟ

ΡΑΠΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΝΟΜΙΚΗ

ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΙΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΝΟΜΙΚΗ

ΧΑΣΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ - ΣΜΥΑ 1η