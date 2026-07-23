Ανανεώσεις στην Παναχαϊκή

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Αντώνη Μπούρδο, Χριστόφορο Παπαευθυμίου και Νίκο Δαραμούσκα, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27!

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν να τιμούν την κοκκινόμαυρη φανέλα με την οποία πήραν το βάπτισμα του πυρός την περσινή δύσκολη σεζόν, συμβάλλοντας ο καθένας ξεχωριστά στην πορεία της ομάδας.

Η οικογένεια της Παναχαϊκής τους εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα.