Ανανεώσεις στην Παναχαϊκή

Τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές
Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Αντώνη Μπούρδο, Χριστόφορο Παπαευθυμίου και Νίκο Δαραμούσκα, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27!
Οι νεαροί ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν να τιμούν την κοκκινόμαυρη φανέλα με την οποία πήραν το βάπτισμα του πυρός την περσινή δύσκολη σεζόν, συμβάλλοντας ο καθένας ξεχωριστά στην πορεία της ομάδας.
Η οικογένεια της Παναχαϊκής τους εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα.
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