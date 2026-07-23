Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Ανανεώσεις στην Παναχαϊκή

Ανανεώσεις στην Παναχαϊκή

Τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Αντώνη Μπούρδο, Χριστόφορο Παπαευθυμίου και Νίκο Δαραμούσκα, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27! 

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν να τιμούν την κοκκινόμαυρη φανέλα με την οποία πήραν το βάπτισμα του πυρός την περσινή δύσκολη σεζόν, συμβάλλοντας ο καθένας ξεχωριστά στην πορεία της ομάδας.

Η οικογένεια της Παναχαϊκής τους εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα.

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παναχαϊκή
Sports
Ποδόσφαιρο
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"," \u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03c7\u03b1\u03ca\u03ba\u03ae"]
839017
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports