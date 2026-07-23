Η πατρινή Νόρα Δράκου υπέρ των ξενώνων στο ΟΑΚΑ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος παρουσίασε στην εκδήλωση της μεταβίβασης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου του Σχινιά από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο, την πρόταση της ΕΟΕ για δημιουργία ξενώνων στο ΟΑΚΑ για τους αθλητές.

Η ΕΟΕ έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου μέσω χορηγικής υποστήριξης και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των μελετών, της κατασκευής και της μελλοντικής συντήρησης της νέας υποδομής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Πολιτείας. Ο κ. Κούβελος ζήτησε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ για την υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου.

Με την πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη δημιουργία του Σπιτιού των Ολυμπιονικών, συμφωνούν κορυφαίοι Ελληνες Αθλητές και Αθλήτριες.

Λευτέρης Πετρούνιας – Ολυμπιονίκης Γυμναστικής «Πρόκειται για ένα έργο που θα βοηθήσει σημαντικά τους αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η φιλοξενία κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις θα διευκολύνει σημαντικά την προετοιμασία των αθλητών και θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους αθλητές να κυνηγήσουν τα όνειρά τους χωρίς οικονομικά εμπόδια.»

Εμμανουήλ Καραλής – Ολυμπιονίκης Στίβου: «Η δημιουργία ξενώνα αθλητών στο Ολυμπιακό Στάδιο αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για όλους εμάς τους αθλητές και θα βοηθήσει τα μέγιστα τον ελληνικό αθλητισμό. Η δυνατότητα να προπονούμαστε και να διαμένουμε σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον, δίπλα στους χώρους προπόνησης θα επιτρέψει σε όλους τους αθλητές να αφοσιωθούν πλήρως στους αγωνιστικούς τους στόχους.»

Μαρία Πρεβολαράκη – Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Πάλης: «Είναι μία εξαιρετική ενέργεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που αποδεικνύει και πάλι ότι στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών. Οι ξενώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υψηλού επιπέδου, που θα βοηθήσει τους Έλληνες αθλητές να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας με ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.»

Νόρα Δράκου – Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κολύμβησης: «Είμαι σύμφωνη με κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προς όφελος των αθλητών. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα έργο που θα βοηθήσει περισσότερους αθλητές από την επαρχία και το αντιλαμβάνομαι καλύτερα εγώ, που γεννήθηκα και ζω στην Πάτρα. Είναι τρομερή βοήθεια για έναν αθλητή να έχει λύσει το πρόβλημα της στέγης και να επικεντρώνεται μόνο στην προπόνηση του.»

Η δημιουργία του ξενώνα έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε μετά τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων φιλοξενίας στον Άγιο Κοσμά και θα προσφέρει σύγχρονες, ασφαλείς και υψηλών προδιαγραφών συνθήκες διαμονής για αθλητές, Ολυμπιονίκες, εθνικές ομάδες, ξένες αποστολές και επίσημους προσκεκλημένους.

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει η ΕΟΕ, ο ξενώνας θα ανεγερθεί σε χώρο στο βόρειο τμήμα του ΟΑΚΑ και θα αποτελεί μία σύγχρονη βιοκλιματική εγκατάσταση με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει:

· 25 μονόκλινα δωμάτια υψηλών προδιαγραφών,

· 10 δίκλινα δωμάτια,

· 2 junior σουίτες,

· χώρους υποδοχής και φιλοξενίας,

· εστιατόριο δυναμικότητας 60 έως 80 ατόμων,

· επαγγελματική κουζίνα,

· χώρους διοίκησης και υποστήριξης,

· σύγχρονες υποδομές στάθμευσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών.

Η συνολική δυναμικότητα θα φτάνει περίπου τις 50 κλίνες, δημιουργώντας στο ΟΑΚΑ μία ολοκληρωμένη υποδομή φιλοξενίας δίπλα στις κορυφαίες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Η αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική φιλοσοφία του έργου προβλέπει αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και αντλιών θερμότητας, προηγμένες λύσεις εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, καθώς και ανάπτυξη χώρων πρασίνου που θα αναβαθμίσουν αισθητικά και λειτουργικά το περιβάλλον του ΟΑΚΑ.