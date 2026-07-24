Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα, Παρασκευή

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο προγραμματισμός πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( ΔΥΠΑ) για την εβδομάδα 20 έως 24 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το συνολικό ποσό που καταβάλλεται μέσα στην εβδομάδα ανέρχεται σε 68.624.793,37 ευρώ, με δικαιούχους 80.169 πολίτες.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ πραγματοποιούνται:

καταβολή 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές, όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας (η πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου),

καταβολή συνολικά 15 εκατ. ευρώ σε περίπου 700 δικαιούχους στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται έως και σήμερα, 24 Ιουλίου.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

17 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης,

1,8 εκατ. ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Οι πιστώσεις πραγματοποιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Ανάλογα με την τράπεζα, σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά ενδέχεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς από τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας ή εντός της ημέρας της καταβολής.