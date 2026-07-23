Βάσεις 2026: Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες μεταβολές – Οι σχολές που ανέβηκαν, εκείνες που υποχώρησαν

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις καταγράφονται σε δεκάδες τμήματα της περιφέρειας, όπου σημειώνονται εντυπωσιακές αυξήσεις αλλά και σημαντικές πτώσεις

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 επιβεβαίωσε ότι οι φετινές Πανελλαδικές δεν διαμόρφωσαν μια ενιαία εικόνα, αλλά διαφορετικές τάσεις ανά επιστημονικό πεδίο και κατηγορία σχολών. Οι μεταβολές στις επιδόσεις των υποψηφίων, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), αλλά και οι επιλογές στο μηχανογραφικό οδήγησαν σε αξιοσημείωτες αυξομειώσεις σε αρκετά τμήματα. Πολυτεχνικές και Σχολές Υγείας στους μεγάλους κερδισμένους Η πιο έντονη ανοδική τάση καταγράφηκε στις Πολυτεχνικές σχολές, ιδιαίτερα σε τμήματα υψηλής ζήτησης, όπου ο συνδυασμός καλών επιδόσεων στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και της υψηλής προτίμησης των υποψηφίων οδήγησε σε άνοδο των βάσεων. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης αρκετές Ιατρικές σχολές. Αναλυτικά: Οι σχολές που διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία

Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι Ιατρικές, οι Νομικές και οι Πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα Ψυχολογίας και Πληροφορικής, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για επιστημονικά πεδία με έντονη ζήτηση και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές. Ο εκπαιδευτικός αναλυτής και μαθηματικός Γιάννης Ζαμπέλης προχωρά σε μια πρώτη αποτίμηση των φετινών βάσεων για το protothema.gr, επισημαίνοντας ότι οι μεταβολές που καταγράφονται αποτυπώνουν τόσο τον βαθμό δυσκολίας των εξετάσεων όσο και τις στρατηγικές επιλογές των υποψηφίων. Ιατρικές: Υψηλός ανταγωνισμός και σταθερή ζήτηση

Οι Ιατρικές σχολές εξακολουθούν να αποτελούν τον πλέον ανταγωνιστικό προορισμό για τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου. Οι βάσεις διαμορφώνονται κάθε χρόνο από έναν συνδυασμό παραγόντων: τον αριθμό των αριστούχων, τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις διαθέσιμες θέσεις εισακτέων και τη διαχρονικά υψηλή ζήτηση που συγκεντρώνουν οι σπουδές στην Ιατρική. (Ακολουθεί πίνακας με τις μεταβολές ανά Ιατρική Σχολή.)



Πολυτεχνικές και σχολές τεχνολογίας: Η αγορά εργασίας ανεβάζει τις βάσεις

Από τα πιο χαρακτηριστικά συμπεράσματα της φετινής εικόνας είναι η διαρκής ενίσχυση των σχολών που σχετίζονται με την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τμήματα Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνητής Νοημοσύνης, Κυβερνοασφάλειας, Επιστήμης Δεδομένων και Ψηφιακών Εφαρμογών εξακολουθούν να συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφιοι αξιολογούν ολοένα περισσότερο τις προοπτικές απασχόλησης που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι κλάδοι. Η ανοδική πορεία αρκετών από αυτά τα τμήματα επιβεβαιώνει μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην ελληνική και διεθνή αγορά. (Ακολουθούν πίνακες για τις Πολυτεχνικές Σχολές και τα Τμήματα Πληροφορικής.)

Νομικές: Παραμένουν στις πρώτες επιλογές, αλλά με νέα δεδομένα

Οι Νομικές σχολές εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον δημοφιλείς επιλογές των υποψηφίων, διατηρώντας το υψηλό κύρος και τη μεγάλη απήχησή τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πιο συγκρατημένη δυναμική, καθώς η αύξηση του αριθμού των αποφοίτων, ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και η ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση οδηγούν πολλούς νέους να εξετάζουν πιο προσεκτικά τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου πριν καταλήξουν στις επιλογές τους. Παρά τις εξελίξεις αυτές, η Νομική εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον περιζήτητες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ψυχολογία: Η ψυχική υγεία διατηρεί ψηλά το ενδιαφέρον

Στις σταθερές πρωταγωνίστριες των τελευταίων ετών συγκαταλέγονται και οι σχολές Ψυχολογίας. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, η αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης απέναντι στα επαγγέλματα φροντίδας και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης έχουν ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Οι υψηλές βάσεις που διαμορφώνονται στα σχετικά τμήματα αποτυπώνουν με σαφήνεια τη συγκεκριμένη τάση.

Οι μεγάλες μεταβολές του 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σχολές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις αλλά και τις σημαντικότερες πτώσεις στις βάσεις εισαγωγής. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η δυσκολία των θεμάτων, οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, οι μεταβολές στις προτιμήσεις κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, αλλά και οι αλλαγές στις προοπτικές απασχόλησης που αντιλαμβάνονται οι νέοι.

(Ακολουθούν οι πίνακες με τις 10 μεγαλύτερες αυξήσεις και τις 10 μεγαλύτερες πτώσεις των βάσεων για το 2026.)

Οι σχολές στις οποίες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα κενά είναι οι εξής: