Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα – Σήμερα η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας

Το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα θα πουν σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου που αγάπησε τη φωνή και τη μακρόχρονη προσφορά της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών, όπου η σπουδαία καλλιτέχνιδα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία, καθώς αποτέλεσε προσωπική της επιθυμία να αποχαιρετιστεί από τον τόπο που αποτέλεσε το τελευταίο της σπίτι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Με ανακοίνωσή του, το Γηροκομείο Αθηνών γνωστοποίησε ότι, έπειτα από επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεά υπέρ του ιδρύματος, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Μια ζωή αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε χιλιάδες ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια της.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας, με δεκάδες επιτυχίες που παραμένουν διαχρονικές.

Η χαρακτηριστική χροιά της φωνής της, η σκηνική της παρουσία και η ερμηνευτική της δύναμη την καθιέρωσαν ως μία από τις εμβληματικές μορφές του ελληνικού πενταγράμμου, ενώ μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της απολάμβανε την εκτίμηση συναδέλφων και κοινού.

Η τελευταία της επιθυμία

Τα τελευταία χρόνια η Μαίρη Λίντα φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου, σύμφωνα με τη διοίκηση του ιδρύματος, έζησε με αξιοπρέπεια και φροντίδα, έχοντας δίπλα της την οικογένειά της και τους ανθρώπους που τη στήριζαν καθημερινά. Η επιθυμία της να τελεστεί εκεί η εξόδιος ακολουθία αποτελεί μια συμβολική επιλογή, καθώς συνδέεται με τον χώρο που αποτέλεσε το καταφύγιό της στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Σήμερα, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου αναμένεται να βρεθούν στο Γηροκομείο Αθηνών για να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε, αποχαιρετώντας μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες που ανέδειξε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.