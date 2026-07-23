Πανελλήνιες 2026: Οι αριστούχοι της Πάτρας έμαθαν τη σχολή τους - Πού εισάγονται οι πρώτοι των Πανελλαδικών

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επιβεβαιώθηκαν οι επιτυχίες των μαθητών που ξεχώρισαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ανοίγοντας το επόμενο κεφάλαιο της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Η αγωνία των υποψηφίων έλαβε τέλος με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ανάμεσά τους, οι αριστούχοι της Πάτρας, που είχαν ξεχωρίσει για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης σχολικής διαδρομής να ανταμείβονται, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή τους στις σχολές που είχαν θέσει ως στόχο. Το thebest.gr παρουσιάζει τους μαθητές που διακρίθηκαν και τις σχολές στις οποίες θα φοιτήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) (32ος)- 19.200 μόρια (Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ)

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επιβεβαιώθηκε ότι πετυχαίνω τον μεγάλο μου στόχο, καθώς εισάγομαι στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, που αποτελούσε την πρώτη μου επιλογή. Η δικαίωση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας χρονιάς με συνέπεια, προσήλωση και συστηματική προσπάθεια. Η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές απαιτούσε πολλές ώρες καθημερινής μελέτης και πλήρη αφοσίωση στον στόχο μου. Παράλληλα, χρειάστηκε να περιορίσω σημαντικά τον χρόνο που αφιέρωνα στον αθλητισμό, ο οποίος αποτελούσε για χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Παρότι ήταν μια δύσκολη επιλογή, γνώριζα ότι ήταν απαραίτητη για να πετύχω τον στόχο που είχα θέσει. Στους επόμενους υποψηφίους θα συμβούλευα να οργανώσουν σωστά τον χρόνο τους, να παραμείνουν προσηλωμένοι στον στόχο τους και να αντιμετωπίσουν την προετοιμασία με ψυχραιμία και υπομονή. Η συστηματική προσπάθεια ανταμείβεται. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο για τη διαρκή στήριξη και την καθοδήγησή τους, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) (1ος)- 19.095 μόρια (Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ)

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επιβεβαιώθηκε ότι η βαθμολογία μου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος, καθώς οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς ανταμείφθηκαν και μπήκα πρώτος στον αρχικό μου στόχο, το Τμήμα Βιολογίας. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας προσπάθησα να διατηρήσω τις απαραίτητες ισορροπίες. Δεν θεώρησα ότι έπρεπε να στερηθώ τα πάντα, καθώς η ξεκούραση και οι στιγμές αποφόρτισης είναι εξίσου σημαντικές με το διάβασμα. Το άγχος είναι αναπόφευκτο στις Πανελλαδικές, όμως πιστεύω ότι δεν αξίζει να θυσιάζει κανείς ολόκληρη την καθημερινότητά του για λίγες εξετάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο για τη συνεχή υποστήριξη, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Στους επόμενους υποψηφίους θα έλεγα να εμπιστευτούν την προσπάθειά τους, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να θυμούνται ότι η επιτυχία έρχεται πιο εύκολα όταν συνδυάζεται η συστηματική δουλειά με την απαραίτητη ισορροπία στην καθημερινότητα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- 18.960 μόρια (Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ)

«Η ανακοίνωση των βάσεων επισφράγισε με τον καλύτερο τρόπο μια απαιτητική χρονιά, καθώς κατάφερα να εισαχθώ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το αποτέλεσμα με γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, αφού πρόκειται για μία από τις δύο σχολές που με ενδιέφεραν περισσότερο. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας συνειδητοποίησα πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η καλή ψυχολογία. Ακολούθησα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης, χωρίς όμως να αφήσω πίσω τις υπόλοιπες πλευρές της ζωής μου. Θεωρώ ότι η ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και στον προσωπικό χρόνο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ενός απαιτητικού στόχου».

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) (8ος)- 18.844 μόρια (Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ)

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επιβεβαιώθηκε ότι συγκέντρωσα τα μόρια που απαιτούνται για να διεκδικήσω την εισαγωγή μου στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, που αποτελoύσε την πρώτη μου επιλογή. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, καθώς αποτελεί την επιβράβευση μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ακολούθησα ένα πρόγραμμα με συνέπεια και πειθαρχία, αφιερώνοντας περίπου τέσσερις με πέντε ώρες καθημερινά στο διάβασμα. Μέχρι τον Μάρτιο κατάφερα να διατηρήσω τις ισορροπίες στην καθημερινότητά μου, όμως όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις χρειάστηκε να αφοσιωθώ αποκλειστικά στην προετοιμασία, περιορίζοντας ακόμη και το άθλημά μου. Σε αυτή τη διαδρομή σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα μου. Η οικογένεια, οι φίλοι, οι συμμαθητές μου στο φροντιστήριο και οι καθηγητές μου αποτέλεσαν μια σταθερή πηγή στήριξης και ενθάρρυνσης. Στους επόμενους υποψηφίους θα έλεγα ότι η επιτυχία έρχεται όταν συνδυάζονται η σκληρή δουλειά, η πειθαρχία και η ισορροπία στην καθημερινότητα, χωρίς να χάνουν την πίστη στις δυνατότητές τους.

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (15η)- 18.820 μόρια (Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ)

«Η ανακοίνωση των βάσεων έφερε την καλύτερη δυνατή είδηση για εμένα: την εισαγωγή μου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόκειται για μια επιτυχία που με γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, καθώς αποτελεί την ανταμοιβή για την προσπάθεια και τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Καθοριστική σε αυτή τη διαδρομή ήταν η βοήθεια του φροντιστηρίου μου, που με καθοδήγησε σωστά και με στήριξε σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αρχικά δεν είχα καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένη σχολή. Βασικός μου στόχος ήταν να συγκεντρώσω υψηλή βαθμολογία, ώστε να έχω όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές. Τελικά, η πορεία μου με οδήγησε σε μια πολυτεχνική σχολή και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη με την εισαγωγή μου στο συγκεκριμένο Τμήμα».

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ- ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ) (95η)- 18780 Μόρια (Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ)

«Η Νομική ήταν η πρώτη μου επιλογή, μία από τις πρώτες μου επιλογές. Χρειάστηκε συστηματικό διάβασμα, ενώ είχα μεγάλη υποστήριξη τόσο από τους καθηγητές μου όσο και από την οικογένειά μου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Διάβασα αρκετά και χρειάστηκαν υπομονή και επιμονή. Είμαι πολύ χαρούμενη και ικανοποιημένη, γιατί οι κόποι μου ανταμείφθηκαν και πέτυχα αυτό που ήθελα».

ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- 18.740 μόρια (Φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ - Άνθεια)

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, καθώς σήμερα, με την ανακοίνωση των βάσεων, επιβεβαιώθηκε η εισαγωγή μου στην Οδοντιατρική, που αποτελούσε την πρώτη μου επιλογή. Η χαρά και η συγκίνησή μου είναι μεγάλες, ιδιαίτερα επειδή ήταν η δεύτερη φορά που συμμετείχα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αυτή τη χρονιά δεν χρειάστηκε να στερηθώ πολλά, όμως ήταν απαραίτητο να ακολουθώ ένα καλό και σταθερό πρόγραμμα μελέτης. Έβγαινα τα Σαββατοκύριακα και είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο, ενώ, σε αντίθεση με πέρυσι, φρόντισα να μην περιορίσω τον ύπνο μου. Χρειαζόταν, ωστόσο, καθημερινό διάβασμα τουλάχιστον πέντε έως επτά ωρών. Η συνεργασία με το φροντιστήριό μου ήταν άψογη. Οι καθηγητές μου βρίσκονταν διαρκώς δίπλα μου και με στήριξαν ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. Μάλιστα, έκανα εντατικά μαθήματα με την καθηγήτριά μου στην Έκθεση, με δική της πρωτοβουλία».

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ – MHXANOΛOΓΩN & AEPONAYΠHΓΩN MHXANIKΩN - ΠAN. ΠΑΤΡΩΝ- 18.540 μόρια (Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ)

«Πρώτη μου επιλογή ήταν η Σχολή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στην Πάτρα και σήμερα, με την ανακοίνωση των βάσεων, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που κατάφερα να εισαχθώ στη σχολή που πραγματικά ήθελα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διάβαζα περίπου δύο με δυόμισι ώρες καθημερινά, χωρίς όμως να στερούμαι πράγματα που αγαπούσα. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο για κάθε υποψήφιο είναι να εμπιστεύεται τον εαυτό του, την προσπάθεια και τις γνώσεις του».

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (9ος) - 18.160 μόρια (Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ)

«Ένας σημαντικός στόχος έγινε πραγματικότητα, καθώς κατάφερα να εισαχθώ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, που αποτελούσε την πρώτη μου επιλογή. Το αποτέλεσμα των Πανελλαδικών με γεμίζει χαρά και ικανοποίηση και επιβεβαιώνει ότι η προσπάθεια και η επιμονή στο τέλος ανταμείβονται. Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς προσπάθησα να παραμείνω ψύχραιμος και να διαβάζω συστηματικά, χωρίς να με κυριεύει το υπερβολικό άγχος. Η προετοιμασία απαιτούσε πολλές ώρες μελέτης και περιορισμό στις εξόδους, όμως με σωστό προγραμματισμό και μεθοδική δουλειά ένας υποψήφιος μπορεί να πετύχει τον στόχο του. Πολύ σημαντική ήταν και η στήριξη που είχα από την οικογένειά μου, η οποία βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό μου. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις καθηγήτριές μου στο φροντιστήριο για τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους σε όλη αυτή τη διαδρομή».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΑΘΗΝΑ) (329ος) -18.120 μόρια (Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ)

«Η προσπάθεια μιας ολόκληρης χρονιάς είχε την κατάληξη που επιθυμούσα, καθώς κατάφερα να εισαχθώ στη Νομική, η οποία αποτελούσε την πρώτη μου επιλογή. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και δικαίωση, καθώς ο βασικός στόχος που είχα θέσει έγινε πραγματικότητα. Οι βαθμολογίες μου κινήθηκαν στα επίπεδα που περίμενα, με εξαίρεση την Έκθεση, στην οποία θεωρούσα ότι θα είχα καλύτερη επίδοση. Παρ’ όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει σημασία και με γεμίζει ικανοποίηση. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αφιέρωσα πολύ χρόνο και προσπάθεια στο διάβασμα, έχοντας σταθερά στο μυαλό μου την εισαγωγή στη Νομική. Πολύτιμη σε αυτή τη διαδρομή ήταν η συμβολή του φροντιστηρίου και όλων των καθηγητών μου. Τους ευχαριστώ θερμά για τη βοήθεια, την καθοδήγηση και τη στήριξή τους. Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιτυχία μου και πλέον συνεχίζω δυνατά στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου».

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ- 17.875 μόρια (Φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ - Αγυιά)

«Ήταν η πρώτη μου επιλογή και την είχα θέσει ως στόχο από την αρχή της χρονιάς. Προσπάθησα και τελικά τα κατάφερα. Σίγουρα χρειάστηκε να θυσιάσω βόλτες και αρκετό από τον προσωπικό μου χρόνο. Δεν ακολουθούσα κάποιο αυστηρό πρόγραμμα ούτε έλεγα ότι πρέπει να διαβάζω συγκεκριμένες ώρες. Διάβαζα καθημερινά, ανάλογα με τις υποχρεώσεις μου, μέχρι να ολοκληρώσω όσα είχα προγραμματίσει. Το φροντιστήριο με βοήθησε πολύ, οι καθηγητές ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικοί και υπήρχε πολύ καλό κλίμα με τα υπόλοιπα παιδιά».

ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ) (30η)- 17.800 μόρια (Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ)

«Η ανακοίνωση των βάσεων έφερε για εμένα την επιβεβαίωση που περίμενα, καθώς κατάφερα να εισαχθώ στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σχολή που είχα θέσει ως στόχο. Νιώθω μεγάλη χαρά και δικαίωση, αφού η προσπάθεια ολόκληρης της χρονιάς απέδωσε καρπούς. Σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας διάβαζα μεθοδικά και προσπαθούσα να διατηρώ την ψυχραιμία μου, χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις, βέβαια, η πίεση και η κούραση αυξάνονταν σταδιακά, κάτι που θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Τελικά, όλη αυτή η απαιτητική διαδρομή άξιζε τον κόπο. Η εισαγωγή μου στο Τμήμα Χημείας της Πάτρας αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή και με γεμίζει ενθουσιασμό για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά μου».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (2ος)-17.715 μόρια (Φροντιστήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ)

Η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές απαιτούσε συνέπεια και καλή οργάνωση. Η μεγαλύτερη θυσία που χρειάστηκε να κάνω ήταν να περιορίσω τις προπονήσεις μου στο τάε κβον ντο, ώστε να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στο διάβασμα. Στην αρχή της χρονιάς μελετούσα περίπου δυόμισι ώρες την ημέρα, ενώ όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις ο χρόνος αυτός αυξήθηκε στις τέσσερις ώρες. Στους επόμενους υποψηφίους θα συμβούλευα να μην αφήνουν το άγχος να τους κυριεύει και να αντιμετωπίζουν τις εξετάσεις με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο για την ουσιαστική στήριξη που μου παρείχαν, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (88ος)- 17.705 μόρια (Φροντιστήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ)

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επιβεβαιώθηκε ότι εισάγομαι στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, που αποτελούσε την εναλλακτική επιλογή μου, καθώς βασικός μου στόχος ήταν η Σχολή Αξιωματικών Ασφαλείας. Είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, παρότι θα ήθελα να έχω συγκεντρώσει λίγα περισσότερα μόρια. Η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές απαιτούσε συνέπεια και οργάνωση. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς διάβαζα περίπου τρεις με τέσσερις ώρες καθημερινά, ενώ όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις αύξησα σημαντικά τον χρόνο μελέτης, προσαρμόζοντας το πρόγραμμά μου στις απαιτήσεις της τελικής ευθείας. Πιστεύω ότι η επιτυχία βασίζεται κυρίως στη σωστή οργάνωση, στη συστηματική προσωπική προσπάθεια και στο να έχει κανείς έναν ξεκάθαρο στόχο από την αρχή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο για τη διαρκή στήριξη και την καθοδήγησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου.

ΑΣΠΑ ΓΑΛΑΝΟΥ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (139η)- 17.270 μόρια (Φροντιστήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ)

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επιβεβαιώθηκε ότι έχω τη δυνατότητα να εισαχθώ στη σχολής που είχα θέσει ως στόχο.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δεν ένιωσα ότι στερήθηκα την καθημερινότητά μου. Φρόντιζα να βγαίνω με τους φίλους μου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ δεν θυσίασα ούτε τον ύπνο μου, διαβάζοντας οργανωμένα περίπου τρεις με τέσσερις ώρες κάθε απόγευμα. Πιστεύω ότι αυτή η ισορροπία με βοήθησε να διαχειριστώ το άγχος και να αποδώσω καλύτερα στις εξετάσεις. Στους επόμενους υποψηφίους θα έλεγα να μην αφιερώνονται αποκλειστικά στο διάβασμα, αλλά να βρίσκουν χρόνο για ξεκούραση και στιγμές με τους ανθρώπους τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο για τη στήριξη και την καθοδήγησή τους σε όλη αυτή τη διαδρομή· θα τους θυμάμαι πάντα με αγάπη

ΜΟΥΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)- 6η- 17.900 μόρια (Φροντιστήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ)

«Η υπομονή και η επιμονή μιας ολόκληρης χρονιάς ανταμείφθηκαν, καθώς κατάφερα να εισαχθώ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας στην Πάτρα, το οποίο αποτελούσε την πρώτη μου προτίμηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και υπερήφανη που πέτυχα τον στόχο μου. Η προετοιμασία απαιτούσε καθημερινή και συστηματική προσπάθεια. Πέρα από τις τρεις ώρες μαθημάτων, αφιέρωνα άλλες τέσσερις με πέντε ώρες στο προσωπικό διάβασμα, κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ. Μέσα στη χρονιά χρειάστηκε να περιορίσω τον χρόνο με τις παρέες μου και τους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω μου. Ήταν μια σημαντική θυσία, όμως τώρα που ο στόχος επιτεύχθηκε, όλα αυτά μπορούν να αναπληρωθούν και οι σχέσεις να ξαναχτιστούν. Αυτό που κρατώ από όλη αυτή τη διαδρομή είναι ότι χρειάζονται υπομονή και επιμονή. Όταν καταβάλλεις σταθερή προσπάθεια, στο τέλος έρχεται η δικαίωση και μαζί της ένα έντονο αίσθημα χαράς και υπερηφάνειας».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ- 17.160 μόρια (Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ)

"Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επιβεβαιώθηκε ότι εξασφαλίζω την εισαγωγή μου στην πρώτη μου επιλογή, τη Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήξερα, με βάση τη βαθμολογία μου, ότι είχα πολλές πιθανότητες να πετύχω τον στόχο μου και σήμερα νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που οι κόποι μου ανταμείφθηκαν. Σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας διάβασα με πρόγραμμα και συνέπεια, χωρίς όμως να στερηθώ τον ελεύθερο χρόνο μου. Πιστεύω ότι η σωστή οργάνωση και η ψυχραιμία είναι εξίσου σημαντικές με το διάβασμα, γι' αυτό και θα συμβούλευα τους επόμενους υποψηφίους να μην αφήνουν το άγχος να τους καταβάλλει. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο για τη στήριξη και την καθοδήγησή τους, καθώς συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου μου".

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΠΕΠΑ (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)- (Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ)

«Θέλω να ευχαριστήσω, πρώτα απ’ όλα, την οικογένειά μου και το φροντιστήριό μου, που στάθηκαν δίπλα μου και με στήριξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή. Θέλω, όμως, να πω κι ένα μεγάλο «μπράβο» και στον εαυτό μου, γιατί ανταποκρίθηκε σε μια απαιτητική και δύσκολη διαδικασία. Ίσως να μπορούσα να είχα τα πάει ακόμα καλύτερα, όμως αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι ότι δεν τα παράτησα. Τώρα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο. Η ζωή δεν κρίνεται από μία μόνο επιτυχία, αλλά από τη δύναμη να συνεχίζεις και να μην εγκαταλείπεις ποτέ τους στόχους σου. Ήταν η πρώτη μου επιλογή και νιώθω ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια που τα κατάφερα»

ΕΛΕΝΗ ΚΩΤΣΑΝΤΗ – ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- 16.430 μόρια (Φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ – Πάτρα Κέντρο)