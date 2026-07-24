Πανελλήνιες 2026: Η «ακτινογραφία» των βάσεων - Πάνω από 63.600 οι επιτυχόντες

Τα στατιστικά στοιχεία
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω Πανελληνίων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις καθώς και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στις δημόσιες ΣΑΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου και δίνονται επιπλέον πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής τους.
Συνολικά 63.609 υποψήφιοι εξασφάλισαν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις λοιπές σχολές μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.
Στην κατηγορία των υποψηφίων των ΓΕΛ, το συνολικό ποσοστό επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 70,60%, ενώ μεταξύ όσων υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο έφτασε το 97,47%. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, το αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας ήταν 39,52% επί του συνόλου και 63,23% μεταξύ όσων κατέθεσαν μηχανογραφικό.
Τα στοιχεία καταγράφουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας για τους υποψηφίους που συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού, με σχεδόν όλους τους υποψηφίους των ΓΕΛ που υπέβαλαν μηχανογραφικό να εξασφαλίζουν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε άλλες σχολές
Από τους 96.519 υποψηφίους, οι 59.160 πέτυχαν την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά τμήματα, 380 σε ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ, ενώ ακόμη 4.069 εισήχθησαν σε στρατιωτικές σχολές, σχολές της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και στις ΑΕΝ.
Οι σχολές με τα περισσότερα μόρια για φέτος είναι η Αρχιτεκτονική -που λόγω ειδικών μαθημάτων ξεπερνά τα 20.000 μόρια- και ακολουθεί η σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά, που φθάνει τα 19.600 μόρια, δείχνοντας το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τις σχολές Ναυτιλιακών.
Οι 20 σχολές με τις υψηλότερες βάσεις
1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 20.995
2 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 19.600
3 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 19.228
4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 19.130
5 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 18.950
6 Ιατρικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 18.900
7 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.880
8 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 18.750
9 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 18.745
10 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.738
11 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) ΣΣΑΣ 18.650
12 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΠΑ.ΜΑΚ. 18.635
13 Πληροφορικής (ΣΣΑΣ) ΣΣΑΣ 18.600
14 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.590
15 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 18.550
16 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) ΣΣΑΣ 18.535
17 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 18.525
18 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 18.475
19 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.455
20 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Ο.Π.Α. 18.425
Η πρώτη σχολή ανά επιστημονικό πεδίο
1ο - Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) ΣΣΑΣ 18.650
2ο - Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 20.995
3ο - Επιστημών Υγείας Ιατρικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 18.900
4ο - Οικονομίας & Πληροφορικής Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιά 19.600
Στις δημοφιλείς σχολές, τώρα, οι βάσεις διαμορφώνονται ως εξής:
Πολυτεχνικές Σχολές
1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 20.995
2 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 19.228
3 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 19.130
4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.880
5 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.738
6 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.590
7 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 18.550
8 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.455
9 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 18.230
10 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 18.225
11 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 18.120
12 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.088
13 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 17.955
14 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 17.770
15 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 17.765
Αναλυτικά οι σχολές του ΕΜΠ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 20.995
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 18.880
Μηχανολόγων Μηχανικών 18.738
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 18.590
Χημικών Μηχανικών 18.455
Πολιτικών Μηχανικών 18.088
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών 17.640
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 17.230
Μηχανικών Περιβάλλοντος 16.845
Σχολές Πληροφορικής
1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΕΜΠ) 18.880
2 Πληροφορικής (ΣΣΑΣ) 18.600
3 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΑΠΘ) 18.550
Ιατρικές και Οδοντιατρικές Σχολές
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.900
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.750
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.750
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18.745
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 18.475
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 18.525
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 18.425
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 18.350
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.310
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.250
Νομικές Σχολές
Νομική Αθήνας 17.875
Νομική Θεσσαλονίκης 17.260
Νομική Κομοτηνής 16.700
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