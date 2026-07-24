Πανελλήνιες 2026: Η «ακτινογραφία» των βάσεων - Πάνω από 63.600 οι επιτυχόντες

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω Πανελληνίων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις καθώς και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στις δημόσιες ΣΑΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου και δίνονται επιπλέον πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής τους.

Συνολικά 63.609 υποψήφιοι εξασφάλισαν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις λοιπές σχολές μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

Στην κατηγορία των υποψηφίων των ΓΕΛ, το συνολικό ποσοστό επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 70,60%, ενώ μεταξύ όσων υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο έφτασε το 97,47%. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, το αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας ήταν 39,52% επί του συνόλου και 63,23% μεταξύ όσων κατέθεσαν μηχανογραφικό.

Τα στοιχεία καταγράφουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας για τους υποψηφίους που συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού, με σχεδόν όλους τους υποψηφίους των ΓΕΛ που υπέβαλαν μηχανογραφικό να εξασφαλίζουν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε άλλες σχολές

Από τους 96.519 υποψηφίους, οι 59.160 πέτυχαν την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά τμήματα, 380 σε ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ, ενώ ακόμη 4.069 εισήχθησαν σε στρατιωτικές σχολές, σχολές της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και στις ΑΕΝ.