Σταύρος Γεωργίου: Ο Αιγύπτιος τον χτύπησε τόσο άγρια που έσπασε το χέρι του

Οι εικόνες από κάμερες της περιοχής, τα αποτυπώματα και ένας τραυματισμός στο χέρι ήταν τα στοιχεία που «έδειξαν» τον καθ’ ομολογίαν δράστη της άγριας δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που τελέστηκε εντός του γραφείου του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος, σεσημασμένος στις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ξυλοκόπησε τόσο ανηλεώς τον δικηγόρο που από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του.

Μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τί έπαθε, ανέφερε πως έκανε σκέιτ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε, σύμφωνα με το protothema,gr. Όταν συνελήφθη από τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, έσπασε και ομολόγησε. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τον ποινικολόγο, πιάστηκαν στα χέρια και τον σκότωσε. Νωρίτερα, εκείνη την ημέρα, ο ποινικολόγος και ο 28χρονος ήταν σε κοινή παρέα.

Όπως είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς, ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του όπου διαπληκτίστηκαν έντονα με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να τον χτυπήσει μέχρι θανάτου. Ο συλληφθείς έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τον λόγο της συμπλοκής με τον ποινικολόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γραφείο. Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

Όπως προαναφέρθηκε, ο άνδρας είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, το οποίο απορρίφθηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. Το 2024 κατέθεσε νέο, μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε, με την τελεσίδικη απόφαση να του επιδίδεται στα τέλη του 2025. Παράλληλα, από τον Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι δύο ανήλικες κόρες του Γεωργίου αποφάσισαν να τον αναζητήσουν στο γραφείο του, καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν έμεναν αναπάντητες.

Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.