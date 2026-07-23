Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών: Η επιτυχία του πρωταθλήματος

Η επιτυχία του Open Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist U13 δεν θα μπορούσε να φτάσει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα και να γνωρίσει τόσο μεγάλη πανελλήνια αναγνώριση, εάν δεν υπήρχε η πολύτιμη στήριξη των φορέων, των οργανισμών και των επιχειρήσεων που στάθηκαν αρωγοί στη διοργάνωση.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών τους ευχαριστεί όλους θερμά, γιατί η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας και της διεξαγωγής των αγώνων. Ο καθένας, από το δικό του χώρο και με το δικό του τρόπο, συνέβαλε ουσιαστικά ώστε η διοργάνωση να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους αθλητές και τις οικογένειές τους και να αναδείξει την Πάτρα ως έναν άξιο οικοδεσπότη μεγάλων ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων.

Η λίστα των χορηγών και των υποστηρικτών όπως συντάχθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή του Open Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist U13.

Συνδιοργανωτές

1 ΕΙΟ Ελληνική Ιστιοπλοική Ομοσπονδία Ανδρονίκη Αναστασίου - Πρόεδρος

2 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης - Περιφερειάρχης

3 Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Παναγιώτης Αναστασόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος

4 Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδος Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Πρόεδρος, Δήμαρχος Καλαβρύτων

5 6η ΥΠΕ 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας Ηλίας Θεοδωρόπουλος - Διοικητής 6ης ΥΠΕ

Χορηγοί της διοργάνωσης

1 360 PAY 360 Payment Solutions S.p.A. Σπύρος Γεννατάς

2 OLYMPIC MECHANICAL A.E. OLYMPIC MECHANICAL A.E. Ανδρέας Μπενετάτος - Παναγιώτης Μπενετάτος

3 booktickets.gr ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε. Γεώργιος Τελώνης

4 Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε Ιωάννης Ρήγας - Δώρα Ρήγα

5 Antipollution ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δημήτριος Δράκος - Εταιρεία καθαριότητας Λιμένα Πατρών

6 Dole

7 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ Βασίλης Χρυσανθόπουλος

8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΣ, ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ε.Ε. Ηλίας Γεωργίου

9 BARLIGA PLASTIC SURGERY PLASTIC SURGERY - ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΡΛΙΓΚΑ Δώρα Μπαρλίγκα

10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αναστάσιος Παπαγεωργίου - Δημήτριος Παπαγεωργίου

11 Avene Laboratoire Dermatologique

12 SVR Laboratoire Dermatologique

13 FREZYDERM A.B.E.E FREZYDERM AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ιωάννης Αναστασίου

14 ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH ONE DAY CLINIC ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH Ι.Κ.Ε. Παναγιώτης Τρίγκας

15 Roros - Jewellery Roros - Jewellery Αντώνης Ρώρος

16 PATRAS BROADBAND PATRAS BROADBAND Ανδρεάς Ανδριανόπουλος

17 Λουκούμια Σκιαδαρέσης ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Ε.Ε. Σπύρος Σκιαδαρέσης

Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας

1 My Way Hotel My Way Hotel & Events Αθανάσιος Στεφανόπουλος

Χορηγοί Επικοινωνίας

1 Ionian TV ΙΟΝΙΑΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Σπυρίδων Καμπιώτης

2 Pelop.gr Π.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. Θεόδωρος Λουλούδης

3 Tempo24 ΒΟΥΛΔΗΣ Α. ΣΥΦΑΝΤΟΣ Ν. Ο.Ε. Απόστολος Βουλδής

4 AIGIOVOICE.GR ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Νικόλαος Λυριντζής

5 PatrasEvents NEW MEDIA SOFT ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε Κλεάνθης Γουρδούπης

6 UP FM Πανεπιστήμιο Πατρών Χρήστος Μπούρας - Πρύτανης

7 4press.gr Άντυ Μαγνησαλή

8 Match News Mikad Media Group Ιωάννης Ασκούνης

9 ΠΟΛΙΤΕΙΑ News Mikad Media Group Ιωάννης Ασκούνης

10 Γνώμη - Εφημερίδα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΝΩΜΗ Μ. ΕΠΕ Ιωάννης Χριστόπουλος

11 Antenna Radio 105.3 & realfm

12 sfairika.gr

13 masterfm 90.2

14 FineView

15 aigialeia TV