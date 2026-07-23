Πάτρα: Το κούρεμα των άγριων χορταριών στη Γλαύκου έσπασε... παρμπρίζ

Καταγγελίες διερχόμενων οδηγών
Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός στη Γλαύκου σήμερα, όπως κατήγγειλαν στο thebest διερχόμενοι από το σημείο οδηγοί.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες κατά τη διάρκεια κοπής χορταριών, εκτοξεύθηκαν θραύσματα με αποτέλεσμα σε μια περίπτωση να σπάσει το παρμπρίζ οδηγού που περνούσε από το σημείο.
Παράλληλα οδηγός αναφέρει στο thebest ότι από τύχη δεν τραυματίστηκε ο ίδιος, όταν θραύσματα χτύπησαν και το δικό του όχημα και θα μπορούσε να έχει χτυπήσει και τον ίδιο, καθώς είχε ανοικτό το τζάμι.
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