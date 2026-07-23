Ναύπακτος: Κοργιαλάς και Ψυχίδου βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους

Στο μυστήριο βρέθηκε και η κόρη που έχει αποκτήσει η Φωτεινή Ψυχίδου με τον Μπάμπη Στόκα, Όλια, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες του αδερφού της, Θανάση μέσα από την εκκλησία, σημειώνοντας «να μας ζήσεις αδερφούλη μου».

Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Τετάρτη 22 Ιουλίου το μυστήριο, στον τόπο καταγωγής του μουσικού. Μέσα από βίντεο και φωτογραφία που δημοσιεύτηκαν στα social media και αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram η δημοσιογράφος, κυκλοφόρησαν πλάνα μέσα από την εκκλησία, αλλά και μετά τη βάφτιση.

Το πρώην ζευγάρι απέκτησε τον γιο του 2017. Αφού αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, το παιδί τους περνάει χρόνο στην Αθήνα και στη Ναύπακτο, όπου ζουν οι γονείς του.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Δημήτρης Κοργιαλάς το 2022 στην εκπομπή «Πρωινό μας» είχε πει για τον γιο του εμφανώς συγκινημένος: «Ο γιος μου είναι ο κόσμος μου. Ο Θανασάκης ήρθε στην Αθήνα, μένει με τη μαμά του. Η μετάβαση είναι δύσκολη, το καταλαβαίνω, αλλά είναι Κοργιαλάκι. Θα τα καταφέρει».

Όσο για το πώς προέκυψε η μετακόμιση του γιου του από τη Ναύπακτο στην Αθήνα ο μουσικός είχε απαντήσει: «Η Φωτεινή ζήτησε να έρθει το παιδί στην Αθήνα και δεν μπορείς να πεις όχι στη μαμά ποτέ. Δεν είχαμε παντρευτεί με τη Φωτεινή, ούτε είχαμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης, οπότε υπάρχει συνεπιμέλεια. Πάνω απ’ όλα είναι το παιδί. Ήμουν μαμά και μπαμπάς μαζί».

Από τη μεριά της η δημοσιογράφος είχε πει την ίδια χρονιά στο «Secret» για τον πρώην σύντροφό της και τη σχέση τους: «Δεν είχαμε παντρευτεί ποτέ. Ούτε καν είχαμε συμβίωση. Δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίζει. Έχουμε τον Θανάση, το παιδί μας, να μας ενώνει. Ο Δημήτρης είναι καταπληκτικός μπαμπάς και για εμένα ένας πολύ δικός μου άνθρωπος. Πραγματικά μου στέκεται στα δύσκολα. Είναι μια σχέση ζωής».