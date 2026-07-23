Πάτρα: Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο «πρώτος των πρώτων», πέρασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Το μυστικό πίσω από τα τρία 20άρια

Ο 18χρονος αριστούχος εξασφάλισε την εισαγωγή του στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και αποκαλύπτει τι τον οδήγησε στην κορυφή.

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα επιβεβαιώθηκε και επίσημα η επιτυχία του Ανδρέα Οικονομόπουλου, του μαθητή από την Πάτρα που ξεχώρισε στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, συγκεντρώνοντας μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη χώρα. Ο 18χρονος αριστούχος, πέτυχε το όνειρό του, καθώς εισάγεται στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας γράψει τρία 20άρια και ένα 19 στις Πανελλαδικές. Το κινητό, το TikTok και η σωστή διαχείριση του χρόνου

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews, ο Ανδρέας είχε εξηγήσει ότι η επιτυχία του δεν οφείλεται σε ατελείωτες ώρες διαβάσματος, αλλά στη συνέπεια, την οργάνωση και τη σωστή αξιοποίηση του χρόνου. Όπως είπε, η περιορισμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου τού έδωσε πολύτιμο χρόνο για διάβασμα αλλά και για προσωπικές δραστηριότητες.

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«Με απελευθέρωσε πάρα πολύ χρόνο το γεγονός ότι δεν ασχολούμαι τόσο με το τηλέφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι δεν εγκατέστησε ποτέ το TikTok, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί απώλεια χρόνου, ενώ χρησιμοποιεί το κινητό του κυρίως για την επικοινωνία με τους φίλους του. Το πρόγραμμα τριών ετών

Ο νεαρός αριστούχος τόνισε πως το σημαντικότερο «όπλο» του ήταν ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο ακολούθησε με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του Λυκείου.

«Το μυστικό μου ήταν κυρίως ένα αυστηρό πρόγραμμα τριών χρόνων και το γεγονός ότι πάντα φρόντιζα να έχω ελεύθερο χρόνο», δήλωσε.