Πάτρα: Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο «πρώτος των πρώτων», πέρασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Το μυστικό πίσω από τα τρία 20άρια

Ο 18χρονος αριστούχος εξασφάλισε την εισαγωγή του στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και αποκαλύπτει τι τον οδήγησε στην κορυφή.
Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα επιβεβαιώθηκε και επίσημα η επιτυχία του Ανδρέα Οικονομόπουλου, του μαθητή από την Πάτρα που ξεχώρισε στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, συγκεντρώνοντας μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη χώρα.
Ο 18χρονος αριστούχος, πέτυχε το όνειρό του, καθώς εισάγεται στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας γράψει τρία 20άρια και ένα 19 στις Πανελλαδικές.
Το κινητό, το TikTok και η σωστή διαχείριση του χρόνου
Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews, ο Ανδρέας είχε εξηγήσει ότι η επιτυχία του δεν οφείλεται σε ατελείωτες ώρες διαβάσματος, αλλά στη συνέπεια, την οργάνωση και τη σωστή αξιοποίηση του χρόνου.
Όπως είπε, η περιορισμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου τού έδωσε πολύτιμο χρόνο για διάβασμα αλλά και για προσωπικές δραστηριότητες.
Μάλιστα αποκάλυψε ότι δεν εγκατέστησε ποτέ το TikTok, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί απώλεια χρόνου, ενώ χρησιμοποιεί το κινητό του κυρίως για την επικοινωνία με τους φίλους του.
Το πρόγραμμα τριών ετών
Ο νεαρός αριστούχος τόνισε πως το σημαντικότερο «όπλο» του ήταν ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο ακολούθησε με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του Λυκείου.
Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία δεν προϋποθέτει μόνο πολλές ώρες μελέτης, αλλά και ισορροπία στην καθημερινότητα, ώστε ο μαθητής να αποφεύγει την εξουθένωση.
«Πολλοί θεωρούν ότι το μυστικό για την επιτυχία είναι μόνο το διάβασμα. Όμως θεωρώ ότι το διάβασμα παίζει τον ίδιο ρόλο με την ξεκούραση», σημείωσε, εξηγώντας ότι η υπερβολική πίεση και η έλλειψη ανάπαυσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόδοση.
Ποίηση και τοξοβολία
Η αριστεία του Ανδρέα δεν περιορίζεται στις σχολικές επιδόσεις. Έχει διακριθεί με πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό ποίησης, ενώ ασχολείται ενεργά και με την τοξοβολία, αποδεικνύοντας ότι η συστηματική προσπάθεια μπορεί να συνδυάζεται με δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες.
Η επιτυχία του αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα ότι η συνέπεια, η σωστή οργάνωση και η ισορροπία ανάμεσα στη μελέτη και την προσωπική ζωή μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη υψηλών στόχων, χωρίς να στερείται κανείς τις στιγμές ξεκούρασης και δημιουργικής έκφρασης.
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