Έξι συλλήψεις για τις επιθέσεις σε νυχτερινά καταστήματα σε Πάτρα και Ρίο

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από τις Υποδιευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, Πύργου και Ήλιδας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, σε εκτέλεση ισάριθμων ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί από τον αρμόδιο ανακριτή.

Από τους συλληφθέντες, οι τέσσερις εντοπίστηκαν στην Ηλεία και οι δύο στην Αχαΐα.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, κατά περίπτωση, για σύσταση συμμορίας, παράνομη οπλοφορία πυροβόλου όπλου και απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η Αστυνομία αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης.