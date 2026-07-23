Ιάσονας Φωτήλας: Το μήνυμα μετά την ανακοίνωση των βάσεων

Στο μήνυμά του μετά την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών 2026 ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας αναφέρει:

Συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Σε όσους πέτυχαν τον στόχο τους, εύχομαι καλή αρχή στο νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής τους. Να το χαρούν και να το ζήσουν με όλη τους την ψυχή, την καρδιά, αλλά και όλο τους το μυαλό!

Σε όσους δεν είχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, νέοι δρόμοι, νέοι στόχοι και νέες προοπτικές ανοίγονται μπροστά τους.

Συγχαρητήρια όμως και στις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς, που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής.

Καλή αρχή και καλή πρόοδο λοιπόν σε όλες τις νέες φοιτήτριες και σε όλους τους νέους φοιτητές μας!