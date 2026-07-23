Coffee Island: Δίπλα στο έργο του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Αχαΐας

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σημασία της πρόληψης, της άμεσης επέμβασης και της διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

Στο πλευρό των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών, η Coffee Island προχώρησε σε μια ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, συμβάλλοντας στην απόκτηση ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος για το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας.

Η ενίσχυση αυτή αναβαθμίζει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Σωματείου, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς και άλλων έκτακτων αναγκών στην περιοχή.

Στις 14 Ιουλίου, ο πρόεδρος του Σωματείου, Ιωάννης Σαλίκης, συνοδευόμενος από τρεις ακόμη εθελοντές πυροσβέστες, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Coffee Island στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, έχοντας μαζί τους το νέο πυροσβεστικό όχημα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και αποτέλεσε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική στιγμή γνωριμίας, καθώς οι άνθρωποι της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας τους και να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο το νέο όχημα θα αξιοποιηθεί στην καθημερινή επιχειρησιακή δράση των εθελοντών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν ευχαριστίες και από τις δύο πλευρές, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και των φορέων που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.

Ο Managing Director της Coffee Island, Μιχάλης Καμβύσης, δήλωσε:

«Οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού ανέδειξαν τη σημασία του έργου των εθελοντών πυροσβεστών. Η συμβολή μας στην απόκτηση αυτού του οχήματος αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για την καθημερινή αφοσίωση και προσφορά τους. Ως εταιρεία που γεννήθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Πάτρα, θεωρούμε χρέος μας να στηρίζουμε ανθρώπους που προστατεύουν τον τόπο μας με συνέπεια και αυταπάρνηση.»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας, Ιωάννης Σαλίκης, ευχαρίστησε την εταιρεία για τη στήριξή της, τονίζοντας τη σημασία που έχει η προσθήκη του νέου οχήματος στην καθημερινή λειτουργία του Σωματείου.

«Ευχαριστούμε θερμά την Coffee Island για την πολύτιμη υποστήριξή της. Η προσθήκη του νέου πυροσβεστικού οχήματος αναβαθμίζει σημαντικά τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της περιοχής. Συνεργασίες όπως αυτή αποδεικνύουν ότι όταν η τοπική κοινωνία και οι επιχειρήσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους, το αποτέλεσμα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο.»

Με αφετηρία την Πάτρα και διατηρώντας σταθερό τον προσανατολισμό της στην κοινωνική υπευθυνότητα, η Coffee Island συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πολιτική προστασία, την εθελοντική προσφορά και τις τοπικές κοινωνίες, επιδιώκει να στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην υπηρεσία των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.