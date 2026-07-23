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Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο results.it.minedu.gov.gr

Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσμα...

Πώς μπορείτε να τα δείτε

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων Πανελληνίων έβαλε σήμερα (23.07.2026) το υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνοντας τις βάσεις εισαγωγής, μέρες νωρίτερα από ότι συνηθίζεται κάθε χρόνο.

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής εδώ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα είτε στο results.it.minedu.gov.gr είτε με γραπτό μήνυμα (αν το έχουν δηλώσει) ή στα Λύκεια όπου φοίτησαν.

Στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει τον ηλεκτρονικό τρόπο, τότε θα συνδεθεί στο results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό αριθμό τους καθώς και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο), ώστε να δουν το τμήμα ή τη σχολή που μπήκαν.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Λύκεια της χώρας, χωρίς τα ονόματα των υποψηφίων, αλλά μόνο με τον κωδικό και τη σχολή εισαγωγής.

Υπενθυμίζεται πως τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση, η ιστοσελίδα αναμένεται να «πέσει» ή να παρουσιάσει καθυστερήσεις.

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#tags ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026 Πανελλαδικές 2026
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