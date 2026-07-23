«Δεν με άφησαν να μπω, δεν βλεπόταν» – Συγκλονίζει ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη αργά το βράδυ της Τετάρτης για την άγρια δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στα ίχνη του, μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών, αλλά και αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του κατά την εξέτασή του από τις Αρχές. Όπως υποστήριξε, γνώριζε τον 73χρονο μέσω κοινής παρέας και το μοιραίο βράδυ οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, όπου κατανάλωσαν αλκοόλ.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ακολούθησε καβγάς μεταξύ τους, ο οποίος εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στο κεφάλι και να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ ο 28χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικη το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και το αίτημά του για άσυλο είχε απορριφθεί. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο παραμένει άφαντο.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν τα λόγια του αδελφού του 73χρονου, ο οποίος περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, συγγενικά πρόσωπα αναζήτησαν τον δικηγόρο στο γραφείο του και όταν κατάφεραν να μπουν στον χώρο, αντίκρισαν τη σοκαριστική εικόνα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί και ότι η οικογένεια βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ.