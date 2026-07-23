Μεγάλο χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών στην Πάτρα: Ξήλωσε κύκλωμα με 12 κιλά κάνναβης και μισό κιλό κοκαΐνης

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αχαΐα κατάφερε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την Αστυνομία, δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί άνδρες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πολύμηνη παρακολούθηση

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και πραγματοποιώντας διακριτική επιτήρηση, χαρτογράφησαν τη δράση των κατηγορουμένων, εντοπίζοντας τόσο τις «καβάτζες» όπου αποθήκευαν τις ναρκωτικές ουσίες όσο και τα οχήματα και τα σημεία που χρησιμοποιούσαν για τις συναλλαγές τους.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε δασικές περιοχές στα Ροΐτικα και στο Παυλόκαστρο Πατρών, καθώς και στις κατοικίες των συλληφθέντων.