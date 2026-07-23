Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Μήνυμα του 112 για καπνούς και ετοιμότητα

7 εναέρια μέσα στη μάχη

Πάνω από 70 πυροσβέστες με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα επιχειρούν στη Φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης ενώ μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους για τους πυκνούς καπνούς που «πνίγουν» την περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί, σε αγροτοδασική έκταση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Για την κατάσβεσή της σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Πυρκαγιά</a> σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Δερβένι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 50 <a href="https://x.com/hashtag/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#πυροσβέστες</a> με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.</p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://x.com/pyrosvestiki/status/2080178287842570390?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μήνυμα του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 10:00 με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Ενεργοποίηση <br><br> Πυρκαγιά στην περιοχή <a href="https://x.com/hashtag/%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AD%CE%BD%CE%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Δερβένι</a> της Περιφερειακής Ενότητας <a href="https://x.com/hashtag/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Θεσσαλονίκης</a><br><br> Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή<br><br> Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα<br><br> Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών<br><br>…</p>— 112 Greece (@112Greece) <a href="https://x.com/112Greece/status/2080189505407979787?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ταυτόχρονα ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην <a href="https://x.com/hashtag/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#πυρκαγιά</a> που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Από αέρος…</p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://x.com/pyrosvestiki/status/2080187856509681976?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ErtNews, δεν απειλούνται κατοικίες ούτε εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Πάρκου Δερβενίου.

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Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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