Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Μήνυμα του 112 για καπνούς και ετοιμότητα

7 εναέρια μέσα στη μάχη
Πάνω από 70 πυροσβέστες με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα επιχειρούν στη Φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης ενώ μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους για τους πυκνούς καπνούς που «πνίγουν» την περιοχή.
Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί, σε αγροτοδασική έκταση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.
Για την κατάσβεσή της σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα
Μήνυμα του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 10:00 με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών.
Ταυτόχρονα ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ErtNews, δεν απειλούνται κατοικίες ούτε εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Πάρκου Δερβενίου.
Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
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