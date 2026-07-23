Πάτρα: Καταγγέλλουν συνεχιζόμενη προσπάθεια εκφοβισμού του προέδρου της ΕΙΝΑ, για τα ράντζα

Ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει, όπως αναφέρει, προσπάθεια εκφοβισμού του προέδρου της εξέδωσε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ), με αφορμή την κλήση του από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για συμπληρωματική κατάθεση.

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, η κλήση αφορά δηλώσεις που είχε κάνει ο πρόεδρός της σχετικά με την παραμονή ασθενών σε ράντζα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια άσκησης πίεσης σε συνδικαλιστές και εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας, οι οποίοι ασκούν δημόσια κριτική στις κυβερνητικές επιλογές και στις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της στην πολιτική που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί στην εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας, ενώ κάνει αναφορά και στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η ΕΙΝΑ καλεί τα σωματεία και τους φορείς της Αχαΐας να καταδικάσουν, όπως αναφέρει, την προσπάθεια φίμωσης της Ένωσης και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για ζητήματα δημόσιας υγείας και εργασιακών δικαιωμάτων.

Τέλος, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με αντικείμενο, όπως αναφέρει, τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος.