Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out η φιλανθρωπική εμφάνισή του στα Χάμπτονς

Στις ΗΠΑ θα βρεθεί ξανά τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός και συγκεκριμένα στα Χάμπτονς της Νέα Υόρκης.

Τα Χάμπτονς δεν αποτελούν απλώς το απόλυτο καταφύγιο της Αμερικανικής ελίτ (από τη Μπιγονσέ και την Τζένιφερ Λόπεζ μέχρι τη Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ), αλλά και το μέρος όπου η υψηλή κοινωνία συναντά την κοινωνική προσφορά.

Επίκεντρο αυτής της συνάντησης αποτελεί εδώ και χρόνια το Blue Dream Summer Gala, η εμβληματική φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Σαουθάμπτον.

Στη φετινή λαμπερή διοργάνωση που θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και περιζήτητος στην Ελληνική ομογένεια. Το όνομά του φαίνεται πως βοήθησε τους ευγενείς σκοπούς του event καθώς, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Βlue Dream, η εκδήλωση είναι ήδη sold out. Το κόστος μάλιστα για τα τρία VIP τραπέζια που βρίσκονται ακριβώς μπροστά στη σκηνή ξεπερνάει τις 100 χιλιάδες δολάρια, ενώ το πιο απλό εισιτήριο κοστίζει 1500 δολάρια.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Στο πλευρό του Father Alex

Το Blue Dream γεννήθηκε από την ανάγκη να στηριχθούν σημαντικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, νοσοκομεία και ιδρύματα, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία με την έννοια της έμπρακτης φιλανθρωπίας. Υπό την καθοδήγηση προσωπικοτήτων όπως ο Πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Αλέξανδρος Καρλούτσος (Father Alex), η εκδήλωση έχει καταφέρει να συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια μέσα στην πορεία της, στηρίζοντας σκοπούς που κυμαίνονται από την έρευνα για σοβαρές ασθένειες μέχρι την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.