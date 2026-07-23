Royal icon στα 17; Η Ελεονόρ του Βελγίου με Toteme και Ralph Lauren

Οι νέες royals της Ευρώπης διαμορφώνουν σταδιακά τη δική τους αισθητική ταυτότητα και η πριγκίπισσα Eléonore του Βελγίου είναι από τις παρουσίες που ξεχωρίζουν όλο και περισσότερο.

Στους φετινούς εορτασμούς της Εθνικής Ημέρας, η 17χρονη κόρη του βασιλιά Philippe και της βασίλισσας Mathilde επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό της στιλ έχει αποκτήσει συνέπεια, ισορροπώντας ανάμεσα στον σύγχρονο μινιμαλισμό, τη διαχρονική κομψότητα και το νεαρό της ηλικίας της.

Με δύο εμφανίσεις που αποτυπώνουν τις τάσεις της εποχής χωρίς να χάνουν τον επίσημο χαρακτήρα της περίστασης, απέδειξε γιατί συγκαταλέγεται ήδη στις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες των ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών.

Ο μινιμαλισμός που επιλέγει η νέα γενιά των royals

Η ημέρα ξεκίνησε με την καθιερωμένη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Μιχαήλ και Γουδούλης στις Βρυξέλλες, όπου η Eléonore επέλεξε ένα γαλάζιο midi φόρεμα του σουηδικού brand Toteme. Η μίνιμαλ γραμμή του σχεδίου, η στρογγυλή λαιμόκοψη και η χαρακτηριστική draped λεπτομέρεια στη μέση χάριζαν κίνηση και κομψότητα χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς. Το look ολοκληρώθηκε με μπεζ λουστρίνι slingback γόβες Emporio Armani, σκουλαρίκια με πέρλες Carolina Herrera —που είχε φορέσει στο παρελθόν και η βασίλισσα Mathilde— και μια εντυπωσιακή σατέν στέκα σε μπεζ. Ένα σύνολο που θύμιζε τη διακριτική πολυτέλεια που χαρακτηρίζει στο στιλ γυναικών όπως η Kate Middleton και η Victoria Beckham, μέσα από καθαρές γραμμές και προσεγμένες λεπτομέρειες.