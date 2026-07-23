Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών πρωτοπορούν στις Ξένες Γλώσσες

Η συστηματική προσπάθεια, η υψηλής ποιότητας διδασκαλία και η αγάπη για τη γνώση απέδωσαν για ακόμη μία φορά εξαιρετικούς καρπούς στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι οι μαθήτριες και οι μαθητές μας πέτυχαν 100% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης τόσο της Γαλλικής όσο και της Γερμανικής γλώσσας, κατακτώντας διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα γλωσσομάθειας.

Η διπλή αυτή διάκριση επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχουν τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και αναδεικνύει τη διαχρονική επένδυση των Σχολείων στην ουσιαστική εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

Γαλλική Γλώσσα – DELF

Από το σχολικό έτος 2021-2022, τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών λειτουργούν ως επίσημο εξεταστικό κέντρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτούν πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους στο οικείο σχολικό τους περιβάλλον.

Στις φετινές εξετάσεις συμμετείχαν 19 μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία στα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και Β2.

Αναλυτικά:

8 μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού – Επίπεδο Α1

2 μαθητές του Γυμνασίου – Επίπεδο Α1

6 μαθητές του Γυμνασίου – Επίπεδο Α2

2 μαθητές του Λυκείου – Επίπεδο Β2

1 μαθήτρια του Γυμνασίου – Επίπεδο Β2

Γερμανική Γλώσσα – ÖSD

Από το σχολικό έτος 2025-2026, τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών λειτουργούν επίσης ως επίσημο εξεταστικό κέντρο ÖSD για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Οι εξετάσεις του ÖSD ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και τα πιστοποιητικά τους αναγνωρίζονται διεθνώς.

Στις εξετάσεις της 13ης Ιουνίου 2026, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας πέτυχαν την πιστοποίησή τους στα επίπεδα Α1, Α2 και Β1.

Αναλυτικά:

11 μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού – Επίπεδο Α1

3 μαθητές της Β΄ Γυμνασίου – Επίπεδο Α2

1 μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου – Επίπεδο Α2

1 μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου – Επίπεδο Β1

Η εντυπωσιακή αυτή διπλή επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της υπεύθυνης προσπάθειας των μαθητών μας, της άρτιας επιστημονικής κατάρτισης και της διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Ξένων Γλωσσών, καθώς και της ουσιαστικής συνεργασίας με τις οικογένειες των παιδιών, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη τους.

Η πιστοποίηση στις ξένες γλώσσες δεν αποτελεί μόνο έναν ακόμη τίτλο σπουδών. Αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο για τη μελλοντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των μαθητών, ανοίγοντας δρόμους επικοινωνίας, γνώσης και διεθνών προοπτικών.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές μας για την εξαιρετική τους επίδοση!

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών για το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο τους και στους γονείς για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη τους.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη εξαιρετικό αποτέλεσμα. Είναι η επιβεβαίωση ότι στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών η εκμάθηση των ξένων γλωσσών αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, που καλλιεργεί γνώσεις, δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και ανοίγει στα παιδιά τον δρόμο προς έναν κόσμο χωρίς σύνορα.