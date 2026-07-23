Πάτρα: «Παντρολογήματα» από την Β’ Θεατρική Ομάδα της Στέγης Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας «Αγία Λαύρα»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και την παρουσία πλήθους θεατών πραγματοποιήθηκε η θεατρική παράσταση «Παντρολογήματα» του Νικολάι Γκόγκολ από τη Β’ Θεατρική Ομάδα της Στέγης Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας «Αγία Λαύρα», την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στο κατάμεστο θεατράκι της Κρήνης.

Το κοινό αγκάλιασε με ενθουσιασμό την παράσταση, ανταμείβοντας τους συντελεστές με παρατεταμένο χειροκρότημα για μια βραδιά γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και ποιοτικό θέατρο.

Το διαχρονικό έργο του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Κωνσταντίνου Νούλα και Γιώργου Δελέγκου, ανέδειξε με χιούμορ, ευρηματικότητα και θεατρική ευαισθησία τη ματαιοδοξία, την αναποφασιστικότητα και τις ανθρώπινες αδυναμίες. Ξεχωριστό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε το γεγονός ότι όλοι οι ανδρικοί ρόλοι ερμηνεύτηκαν αποκλειστικά από γυναίκες, οι οποίες απέδωσαν με εξαιρετική σκηνική παρουσία, πειστικότητα και καλλιτεχνική ωριμότητα τους χαρακτήρες του έργου.

Η συλλογική καλλιτεχνική επιμέλεια της ομάδας, τα ευρηματικά κοστούμια, δημιουργημένα από καθημερινά ενδύματα των ίδιων των ηθοποιών, καθώς και η δημιουργική αξιοποίηση των αγαπημένων ελληνικών λαϊκών τραγουδιών «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» και «Πήγα σε μάγισσες και χαρτορίχτρες», συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, ζωντανής και άκρως απολαυστικής σκηνικής προσέγγισης του έργου.