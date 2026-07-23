Καιρός: Ανάσα δροσιάς με πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς- Ερχονται επικίνδυνες καταιγίδες

Ανάσα δροσιάς θα πάρουμε από σήμερα στη χώρα, με τον υδράργυρο σε ελεύθερη πτώση και πολύ περιορισμένη αστάθεια στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 35 βαθμούς στην Κρήτη και τους 30 με 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ιονίου.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.