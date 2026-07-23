Καιρός: Ανάσα δροσιάς με πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς- Ερχονται επικίνδυνες καταιγίδες

Ο υδράργυρος υποχωρεί έως τους 33-35 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις
Ανάσα δροσιάς θα πάρουμε από σήμερα στη χώρα, με τον υδράργυρο σε ελεύθερη πτώση και πολύ περιορισμένη αστάθεια στην ανατολική και νότια Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 35 βαθμούς στην Κρήτη και τους 30 με 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ιονίου.
Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για έντονα φαινόμενα βρίσκονται η Χαλκιδική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία και η Φθιώτιδα.
Στη δεύτερη γραμμή βρίσκονται η Βοιωτία, η Αττική, η ανατολική Πελοπόννησος και οι δυτικές Κυκλάδες.
Το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
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