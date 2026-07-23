«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων, με τα 2 ευρώ φλερτάρουν βενζίνη και ντίζελ

Η νέα ανοδική πορεία που έχουν πάρει τα καύσιμα λόγω της αναζωπύρωσης του πολέμου στο Ιράν κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναγκάζοντας την κυβέρνηση να βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο νέων μέτρων ελάφρυνσης.

Ενδεικτικό της αύξησης που έχουν πάρει οι τιμές στα καύσιμα λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν είναι πως η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης αγγίζει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε κάποιες περιοχές ξεπερνά αυτό το ποσό και κάνει τα μέχρι τώρα μέτρα ελάφρυνσης να μην επαρκούν.

Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρίσκεται στο 1,988 ευρώ ανά λίτρο (έναντι 1,982 και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) βρίσκεται στο 1,981 ευρώ ανά λίτρο (22.7.2026), σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης υγρών καυσίμων από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Οι αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης καταγράφονται παρά την έκπτωση των 10 λεπτών και 5 λεπτών το λίτρο αντίστοιχα που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια από τις 14 Ιουλίου 2026, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, γεγονός που αποτυπώνει το κύμα των ανατιμήσεων στη διεθνή αγορά.

Το κλίμα γίνεται ακόμα πιο δυσοίωνο όσο οι συγκρούσεις στο Ιράν συνεχίζονται και το μέλλον σχετικά με τις τιμές καυσίμων είναι ιδιαίτερα θολό. Ήδη την Πέμπτη η τιμή του brent έπιασε νέα υψηλά έξι εβδομάδων ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι.

Το ράλι των τιμών φέρνει συνεχείς ανατιμήσεις στην αντλία. Είναι ενδεικτικό ότι τη Δευτέρα η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρισκόταν στο 1,977 ευρώ ανά λίτρο και μέσα σε μόλις δύο μέρες βρέθηκε στο 1,988 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης βρέθηκε από το 1,950 ευρώ ανά λίτρο στο 1,981 ευρώ ανά λίτρο τόσο η τιμή της βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκαν.